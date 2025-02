PSG atropela Brest (7-0) e vai às oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear o Brest por 7 a 0 nesta quarta-feira (19), no Parque dos Príncipes, depois de vencer o jogo de ida do playoff por 3 a 0.

O PSG acabou com qualquer esperança de virada do Brest quando Bradley Barcola abriu o placar aos 20 minutos, antes da chuva de gols com Khvicha Kvaratskhelia (39'), Vitinha (59'), Désiré Doué (64'), Nuno Mendes (69'), Gonçalo Ramos (76') e Senny Mayulu (86').

Nas oitavas da Champions, o time parisiense vai enfrentar Liverpool ou Barcelona.

iga/dr/cb

© Agence France-Presse