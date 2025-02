Protetor em bastão da Ollie tem boa cobertura e FPS alto; confira teste

Estava em busca de um protetor solar para a minha pele que é bem oleosa e com acne. Durante a procura, fui influenciada por nomes como o da atriz Marina Rui Barbosa e pelas inúmeras vezes que o protetor solar em bastão com cor da Ollie apareceu no meu feed nas redes sociais— então resolvi investir e testar.

O protetor da Ollie, que promete praticidade, alta proteção e cobertura uniforme, se destaca pela embalagem em bastão, o famoso stick, que facilita a reaplicação ao longo do dia. É um produto vegano, não testado em animais e contém ingredientes como vitamina C, vitamina E e ácido hialurônico. Testei o produto por algumas semanas e conto o resultado a seguir:

O que eu gostei

Fácil aplicação. O formato em bastão é prático, perfeito para carregar na bolsa e reaplicar sem sujeira. Basta deslizar sobre a pele e espalhar com os dedos ou com uma esponja.

Alta proteção. O produto tem FPS 95 (Fator de Proteção Solar) e é ideal para quem se expõe muito ao sol.

Cobertura. A cor do produto ajuda a uniformizar o tom da pele, funcionando quase como um BB Cream. Ele disfarça levemente manchas e vermelhidões.

Não arde os olhos. Diferentemente de alguns protetores, ele não causa irritação se entrar em contato com os olhos.

Fragrância. Tem um cheiro suave, com uma fragrância agradável.

Pontos de atenção

Textura oleosa. Embora seja ofertado como um produto para "todos os tipos de pele", sua textura pode deixar a pele ainda mais oleosa.

Cores limitadas. São seis tons disponíveis. A variedade poderia ser maior para atender os diferentes tons de pele. No meu caso, escolhi a cor pelas recomendações do fabricante, mas ela não foi a mais adequada para a minha pele, ficando um pouco mais claro que o que estou acostumada,

Acabamento levemente brilhoso. Para quem tem pele oleosa, pode ser necessário selar com pó compacto para um efeito mais matte.

Preço e quantidade. O Ollie custa, em média, R$ 139 e tem 15 gramas. Para quem usa todos os dias, acaba se tornando um investimento maior. Mas, pela praticidade, costuma ter um bom custo-benefício.

O que mudou para mim

Protetor solar em bastão Ollie Imagem: Jéssica Reis

O formato em bastão é extremamente prático e gostei bastante da cobertura uniforme que ele proporciona. Mas, após algumas horas de uso, a pele começou a apresentar muito brilho, então foi necessário aplicar pó para selar.

Como minha pele é bem oleosa e com acne, senti que o produto acentuou alguns pontos de oleosidade ao longo do dia, então não foi a melhor opção para dias de calor.

Para quem vale a pena

O protetor solar em bastão Ollie FPS 95 é uma opção para quem está em busca de praticidade, facilidade no retoque do protetor ao longo do dia e não quer carregar vários itens no nécessaire. Também vale a pena para que deseja uma alta proteção solar. Para quem tem a pele seca ou mista, ele pode ser uma boa escolha.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.