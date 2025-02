Presidente dos Emirados Árabes reitera a Rubio sua rejeição ao deslocamento de palestinos de Gaza

O presidente dos Emirados Árabes Unidos reiterou, nesta quarta-feira (19), ao chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, seu rejeição a qualquer deslocamento de palestinos, segundo a agência oficial de notícias Wam.

Marco Rubio realizou nesta quarta-feira uma breve visita ao país do Golfo como parte de sua primeira viagem pelo Oriente Médio. Após essa etapa, deixou a região.

Durante seu encontro com Rubio, o presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan "reiterou a posição firme dos Emirados Árabes Unidos, que rejeita qualquer tentativa de deslocar o povo palestino de sua terra", segundo a Wam.

Rubio chegou de manhã a Abu Dhabi, procedente de Riade, onde, na sexta-feira, uma cúpula árabe reunirá os líderes dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), além do Egito e da Jordânia, para elaborar uma resposta à ideia de Donald Trump para Gaza.

Washington pediu aos países árabes, que se opõem fortemente ao deslocamento dos palestinos de Gaza, que proponham alternativas ao plano do presidente dos EUA.

Trump propôs colocar Gaza, devastada pela guerra, sob o controle dos Estados Unidos e deslocar seus 2,4 milhões de habitantes para a Jordânia e o Egito.

Na Arábia Saudita, na segunda-feira, Rubio conversou com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e enfatizou "a importância de um acordo para Gaza que contribua para a segurança regional", de acordo com um comunicado.

No domingo, durante sua primeira parada em Jerusalém, o chefe da diplomacia americana ofereceu apoio incondicional dos EUA ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

