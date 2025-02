Flavio Bolsonaro: 'PGR se baseia em rascunho de projeto de estado de sítio'

Do UOL, em São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou hoje (19) que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se baseou em um "rascunho de projeto de estado de sítio".

O que aconteceu

Flávio fez referência à chamada "minuta do golpe" encontrada pela Polícia Federal com investigados. Segundo a denúncia assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, os documentos apontam para "atos de formalização de quebra da ordem constitucional". A minuta previa que Bolsonaro decretasse Estado de Defesa, como uma das ações para contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022, vencidas por Lula (PT).

Minuta não seria crime porque precisaria passar por aprovação do Congresso Nacional, o que não ocorreu, argumenta o senador. "Então, o que a gente está vendo é a PGR se baseando num rascunho de projeto de estado de sítio que seria enviado supostamente ao Congresso Nacional, algo que ninguém sabe quem foi que escreveu, nem a própria PGR sabe quem foi que teria escrito esse rascunho", afirmou Flávio à CNN Brasil nesta quarta.

Flávio voltou a dizer que não há provas contra Bolsonaro no processo. O senador classificou a denúncia como "circo probatório" e disse que não há "nada que vincule Bolsonaro a essas acusações absurdas que ele vem sofrendo".

Contudo, a PGR aponta que um rastro de documentos que comprovam participação em tentativa de ruptura democrática. Apesar de Flávio dizer que não há provas, a denúncia aponta que as investigações encontraram "manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagem" desde 2021 que mostram a tentativa de desestabilizar as eleições de 2022 e são "reveladores da marcha de ruptura da ordem democrática".

O procurador-geral descreve a estratégia dos denunciados, registrada no material apreendido ao longo da investigação. Gonet afirma, na denúncia, que em 2021 Bolsonaro adotou "crescente tom de ruptura com a normalidade institucional". A iniciativa ganhou força quando, em 8 de março de 2021, Lula (PT) recuperou os direitos políticos, passando a poder concorrer na eleição do ano seguinte. Assim, caso o petista vencesse, ficaria mais fácil contestar sua vitória.

Flávio disse que o processo da PGR foi "fabricado para condenar Bolsonaro". Para o senador, o ex-presidente tem "condenação pronta" antes mesmo do início das investigações e a denúncia seria fruto de "medo" de que Bolsonaro dispute as eleições de 2026. Ainda segundo ele, o líder da extrema-direita brasileira é alvo de "sacanagem".

Senador acusou Gonet de fazer papel "ridículo" e "sujo" para agradar Lula. "Infelizmente, o procurador-geral da República aceitou fazer um jogo que interessa muito a quem o indicou a essa cadeira, que é o presidente Lula", declarou.

A denúncia da PGR

A PGR denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

É a primeira denúncia contra um ex-presidente da República por tentativa de atacar o Estado democrático de Direito. A acusação inédita teve como base o inquérito que investigou o ex-presidente e seus principais auxiliares, como os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno, ambos generais da reserva do Exército.

Bolsonaro é acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder. Isso ocorreu após a derrota para Lula nas eleições de 2022.

Frases de Flávio Bolsonaro

É claramente um processo montado, fabricado para condenar o presidente Bolsonaro. Isso tudo é medo de que ele dispute as eleições e volte a ser presidente da República. Eu tenho um recado para todas essas pessoas que pensam desse jeito. Vocês vão ver o presidente Bolsonaro ser presidente em 2026 e vão fazer isso rindo.