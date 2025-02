PGR denuncia Jair Bolsonaro e mais 33 por tentativa de golpe de Estado

A Procuradoria-Geral da República denunciou na noite de ontem o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado em 2022. Outras 33 pessoas também foram denunciadas. Jair Bolsonaro é acusado de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República é denunciado por tentativa de atacar o Estado democrático de Direito. Segundo a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa para tentar se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022. A partir de agora, cabe ao STF avaliar se aceita a denúncia e transforma os acusados em réus. A análise deverá ser feita pela Primeira Turma da corte, que é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Se a denúncia for aceita, o processo correrá no Supremo sob a relatoria de Moraes.

Bolsonaro integrou grupo que deu 'auxílio moral e material' ao 8/1, diz PGR. A denúncia da Procuradoria-Geral da República cita o ex-presidente como integrante de uma organização criminosa que deu suporte à tentativa de golpe. O procurador-geral, Paulo Gonet, cita conversas do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, após a posse de Lula, em que ele demonstrou plena ciência de que haveria uma escalada antidemocrática nos dias seguintes. A denúncia diz também que Bolsonaro sabia e concordou com o plano para matar o presidente Lula e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Leia a íntegra da denúncia.

Defesa de Bolsonaro fala que denúncia da PGR tem 'narrativa fantasiosa'. Advogados do ex-presidente disseram que receberam a denúncia com "estarrecimento e indignação". Em um comunicado, a defesa do ex-presidente diz que ele nunca esteve próximo de qualquer forma de ruptura do Estado democrático de Direito, e que a PGR chega ao 'cúmulo' de atribuir a Bolsonaro participação em planos contraditórios entre si e baseada em uma única delação premiada. O STF pretende julgar o ex-presidente ainda este ano para evitar uma possível contaminação nas eleições presidenciais de 2026. Somadas, as penas máximas dos crimes atribuídos a ele chegam a 43 anos de prisão, além dos agravantes e da possibilidade de ele ficar inelegível por mais tempo do que os oito anos pelos quais foi condenado pelo TSE.

Em reunião no Senado, Bolsonaro ironiza denúncia. Ontem mais cedo, o ex-presidente se reuniu com parlamentares da oposição no Senado e disse que não estava preocupado com a possibilidade de processo judicial. "Eu não tenho nenhuma preocupação. Zero!". Ele também criticou o trabalho das autoridades que investigam sua suposta participação na tentativa de golpe, reclamou que não sabe o que há na investigação, e citou falta de acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid e à minuta de golpe. O ministro do STF Alexandre de Moraes negou esta afirmação do ex-presidente. Veja o que mais ele falou.

Chuva forte provoca uma morte em SP e deixa mais de 220 mil imóveis sem luz. A Defesa Civil do Estado voltou a emitir alertas severos para as chuvas fortes na noite de ontem na capital paulista. Uma pessoa morreu depois de ficar submersa dentro de seu automóvel na Freguesia do Ó. A vítima chegou a receber manobras de reanimação após ser retirada do carro, mas não resistiu. No meio da tarde, vários bairros da cidade registraram vendavais, granizo e ventos acima de 30 km/h. Às 21h de ontem, a cidade tinha 226.462 imóveis sem luz. Os bombeiros registraram 59 chamados para quedas de árvores na capital e região metropolitana, e ainda 22 acionamentos para enchentes e 3 para desabamentos, deslizamentos e soterramentos. O calor e as pancadas de chuva devem continuar nos próximos dias. A Defesa Civil municipal mantém toda a capital paulista em estado de alerta.

Papa tem pneumonia nos dois pulmões e o quadro 'é complexo'. Segundo comunicado divulgado pelo Vaticano no quinto dia de internação do pontífice, Francisco está com pneumonia bilateral, mas apesar de "continuar a apresentar um quadro complexo", a Santa Sé diz que ele está bem-disposto. O Vaticano informou também que o papa não participará dos eventos da Igreja Católica no fim de semana, mas que ele trabalhou nesta terça. Francisco tem 88 anos e sofre de bronquite há mais de uma semana. Antes de ser internado, na última sexta-feira em Roma, em duas ocasiões ele chegou a pedir ajuda para ler discursos devido a "dificuldades para respirar".