Petróleo se valoriza após ataques ucranianos contra infraestrutura russa

Os preços internacionais do petróleo subiram ligeiramente nesta quarta-feira (19) após os ataques ucranianos à infraestrutura energética russa, que, a longo prazo, podem contribuir para uma redução na oferta de petróleo disponível.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,26%, sendo cotado a 76,04 dólares.

Por sua vez, em Nova York, seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março teve um aumento de 0,56%, fechando a 72,25 dólares.

"Há vários elementos que sugerem uma possível perda de oferta, o que explica essa dinâmica de alta", disse à AFP Robert Yawger, analista da Mizuho USA.

A Ucrânia causou danos consideráveis a um sistema de oleoduto que liga o Mar Cáspio ao Mar Negro através do sul da Rússia.

Com isso, reduziu o fluxo de petróleo nesse sistema "entre 30% e 40%", e os reparos podem levar "vários meses", disse o vice-primeiro-ministro russo e ex-ministro da Energia, Alexander Novak.

Outro fator que impulsiona o preço do petróleo é a "queda na produção de aproximadamente 150 mil barris diários na Dakota do Norte", nos Estados Unidos, devido às baixas temperaturas, apontou o analista Robert Yawger.

Além disso, segundo Yawger, "ganham força as discussões sobre o cancelamento, por parte dos membros da Opep+, do aumento da produção de 120 mil barris diários previsto para abril".

