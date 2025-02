Petro nomeia como ministro militar que resgatou crianças perdidas na Amazônia colombiana

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, indicou como novo ministro da Defesa o general Pedro Sánchez, líder da operação de resgate das quatro crianças indígenas que ficaram perdidas na floresta amazônica por 40 dias em 2023.

"Eu nomeio como ministro da Defesa [...] aquele que salvou a vida, ao lado dos indígenas e da selva, de meninos e meninas indígenas que hoje correm alegres e livres. É minha mensagem ao mundo para que deixem de assassinar crianças pela cobiça e lutem pela vida", disse o primeiro presidente de esquerda da Colômbia na rede X.

Sánchez é o primeiro militar que vai dirigir a pasta em mais de uma década num país assolado por meio século de conflito armado. A última vez foi em 2009, quando o general Fredy Padilla de León substituiu um civil.

A decisão se dá em meio a uma crise de gabinete, depois que sete ministros e funcionários do alto escalão renunciaram após uma polêmica reunião de gabinete em 4 de fevereiro, que foi televisionada.

O ex-titular da pasta, Iván Velásquez, renunciou de forma irrevogável apesar de ser um dos nomes mais próximo do presidente.

Em entrevista à AFP em junho de 2023, o general Sánchez deu detalhes sobre "uma das operações mais desafiadoras" de sua carreira, na qual trabalhou com 200 socorristas, entre militares e indígenas, para encontrar com vida as crianças, que tinham à época 13, 9, 5 e 1 ano de idade.

Os menores se deslocavam em um pequeno avião que sofreu um acidente em 1º de maio de 2023. Estavam acompanhados de sua mãe, que faleceu junto com outros dois adultos.

Sánchez já atuou como comandante de operações especiais das forças militares e era chefe de segurança da Presidência.

O novo ministro deverá enfrentar uma violência crescente em diversos pontos do país, que se expande com o tráfico de drogas.

Na região do Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, mais de 60 pessoas morreram desde meados de janeiro por uma investida de guerrilheiros do ELN em uma disputa pelo controle de uma região repleta de plantações de coca.

