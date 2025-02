Pelo menos 470 crianças são deslocadas por dia com piora da violência na Colômbia, diz Save the Children

BOGOTÁ (Reuters) - Uma média de 470 crianças foram deslocadas por dia no último mês, devido à piora da violência no nordeste da Colômbia, disse a organização Save the Children nesta quarta-feira, alertando que a situação coloca os menores em risco de abuso e recrutamento forçado por grupos armados ilegais.

Cerca de 85.000 pessoas, incluindo 14.600 crianças, foram deslocadas desde 16 de janeiro pela violência na região de Catatumbo, segundo a organização.

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) começou a intensificar os ataques no nordeste do país contra uma facção das Farc que mantém negociações de paz com o governo e contra líderes sociais, de acordo com fontes de segurança.

“Vimos famílias inteiras dividindo quartos minúsculos, o que expõe as crianças a um risco maior de abuso sexual e de gênero. Há uma necessidade dramática de mais ajuda para essas crianças e suas famílias”, disse María Mercedes Liévano, diretora da Save the Children Colômbia, após uma visita recente a Cúcuta.

O aumento da violência coloca dezenas de milhares de crianças em risco de recrutamento forçado por grupos armados ilegais, especialmente nas regiões remotas do país, alertou a organização.

“Eles têm pavor de falar, temem que seus filhos sejam alvos e recrutados por grupos armados não estatais. As pessoas têm medo até mesmo de falar umas com as outras, com medo de serem seguidas ou de que haja infiltrados de grupos armados não estatais entre eles”, disse Liévano.

O recrutamento de menores na Colômbia disparou mais de 1.000% nos últimos quatro anos, passando de 37 casos em 2021 para 409 em 2024, disse a Save the Children, citando a Defensoria Pública.

(Reportagem de Javier Leira)