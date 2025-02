Paraná Pesquisas: Governo Lula é reprovado por 55%; aprovação é de 42%

Do UOL, em São Paulo

Contratado pelo PL, levantamento do Paraná Pesquisas mostra que a reprovação do governo Lula (PT) aumentou.

O que aconteceu?

55% dos entrevistados desaprovam o governo Lula e 42% aprovam. Em relação à pesquisa feita em janeiro, Lula tinha 50,4% de desaprovação e 46,1% de aprovação.

45% dos entrevistados avaliam o governo como ruim ou péssimo. Já o percentual dos que consideram o governo bom ou ótimo ficou em 28,8%. No último levantamento feito em janeiro, 42,6% diziam que a gestão do petista era ruim ou péssima, contra 33,8% dos entrevistados classificam o governo Lua como bom ou ótimo.

Região Nordeste é onde Lula tem maior aprovação, com 55%. E a maior reprovação ao governo do petista se dá na região Sul, com 64,8%.

Desaprovação de Lula é maior entre evangélicos, com 66,9%. Já entre católicos esse índice é de 49,3%.

Veja os números

Aprovação ao governo

Aprova: 42,0%

Desaprova: 55,0%

Não sabe/ não opinou: 2,9%

Avaliação do governo

Ótima: 9,0%

Boa: 19,8%

Regular: 25,0%

Ruim: 9,2%

Péssima: 35,8%

Não sabe/ não opinou: 1,2%