Em reunião de emergência no Conselho de Segurança, representante especial no país descreveu avanços do grupo armado M23, que agora controla cidade na fronteira com Ruanda e Burundi; Missão de Paz da ONU está sob pressão, com restrição de movimentos e bases lotadas de congoleses que buscam refúgio.

