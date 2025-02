O que muda para a população com emergência de dengue em SP

O estado de São Paulo decretou emergência por dengue nesta quarta-feira (19), após registrar 124 mil casos e 113 mortes em 2025. A medida permite agilizar ações e liberar recursos adicionais para combater o mosquito Aedes aegypti. A emergência também facilita a implementação de medidas preventivas e amplia a vacinação contra a dengue em regiões críticas.

O que aconteceu

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, declarou nesta quarta-feira (19) estado de emergência pela dengue em todo o território paulista. O decreto, que será oficializado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem como objetivo acelerar as ações contra o mosquito Aedes aegypti e obter mais verbas do governo federal.

Até agora, 59 cidades do estado já haviam decretado essa emergência. No estado, foram confirmados 124.038 casos de dengue e 113 mortes em 2025, com mais 82.908 casos e 233 óbitos ainda em investigação. A área mais impactada é São José do Rio Preto, com 35.347 casos e 35 mortes.

Os dados de 2025 mostram uma redução em comparação com 2024, quando foram registrados 198.657 casos e 160 mortes no mesmo período. Na cidade de São Paulo, os casos diminuíram de 37.715 para 5.218, com uma morte confirmada neste ano.

O que muda com a emergência

A decretação de emergência permite:

Ação rápida: As medidas contra o mosquito e o atendimento ao público serão mais ágeis.

As medidas contra o mosquito e o atendimento ao público serão mais ágeis. Mais recursos: O estado ganhará acesso a fundos federais para intensificar o combate à dengue.

O estado ganhará acesso a fundos federais para intensificar o combate à dengue. Sem licitação: Medidas de emergência podem ser executadas sem burocracia, acelerando a resposta ao surto.

Medidas de emergência podem ser executadas sem burocracia, acelerando a resposta ao surto. Vacinação ampliada: Cidades poderão usar vacinas contra dengue próximas do vencimento em um leque maior de idades.

Ou seja, a legislação prevê apoio financeiro e operacional em emergências, permitindo que estados e municípios acessem recursos federais para desastres. O decreto de emergência reconhece a necessidade de medidas urgentes e agiliza a resposta do poder público.

Com o reconhecimento da crise, São Paulo pode solicitar verbas da União para reforçar o combate à dengue, ampliando ações de prevenção e atendimento.

Além disso, a emergência deve aumentar as medidas contra o Aedes aegypti, com campanhas educativas, mutirões de limpeza e uso de inseticidas. A população também precisa reforçar os cuidados para prevenir a reprodução do mosquito, eliminando água parada em qualquer recipiente.

Vacinação contra a dengue

O Ministério da Saúde liberou a ampliação da vacinação para doses próximas do vencimento. Vacinas com dois meses de validade restante podem ser administradas em crianças de 6 a 16 anos ou redistribuídas para cidades onde a vacinação ainda não foi iniciada. Doses com um mês de validade podem ser aplicadas em pessoas de 4 a 59 anos.

Em São Paulo, não há risco de desabastecimento, pois as vacinas disponíveis só vencerão a partir de novembro. Até agora, 400 mil doses foram aplicadas em jovens de 10 a 14 anos.