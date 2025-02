Para delatar, Mauro Cid pediu máximo de 2 anos de prisão e perdão à família

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF Alexandre de Moraes tirou hoje (19) o sigilo sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os documentos mostram quais foram os benefícios pedidos pelo militar para contribuir com as investigações.

O que aconteceu

Cid pediu perdão judicial ou máximo de dois anos de prisão. Além disso, ele queria a restituição de bens e valores apreendidos, e que esses benefícios também se estendessem ao pai, esposa e filha dele.

Tenente-coronel também pediu que a PF garantisse a segurança dele e da família, além do sigilo do conteúdo da delação. A delação foi homologada em setembro de 2023, e a concessão dos benefícios cabe à Justiça, no julgamento da ação penal.

PGR enviou a denúncia ontem (18) ao STF, e o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, deu 15 dias para os envolvidos se manifestarem. Depois desse tempo, ele ainda deve analisar o relatório e liberá-lo para julgamento. Então, a Primeira Turma do STF, composta por Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, decidirá se aceita a denúncia e instala uma ação penal.

Cid depôs à PF sobre ao menos sete investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. São elas:

tentativa de golpe de Estado;

desvio das joias recebidas por autoridades estrangeiras para enriquecimento ilícito;

fraude no cartão de vacinação contra covid-19;

uso da estrutura do Estado para atacar opositores, por meio do chamado "gabinete do ódio";

ataques às vacinas contra covid-19 e medidas sanitárias na pandemia;

ataques à urna eletrônica e ao processo eleitoral brasileiro e

uso de cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais.

O UOL procurou a defesa de Bolsonaro para se manifestar sobre a delação de Cid. Se houver resposta, o texto será atualizado. Ontem (19), os advogados do ex-presidente afirmaram em nota que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) é "precária e incoerente" e que não foram encontradas provas que o ligassem aos crimes mencionados na acusação.