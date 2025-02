'NYT' repercute ação nos EUA que mira Moraes: esforço surpreendente de Trump por Bolsonaro

O jornal The New York Times, dos Estados Unidos, repercutiu o processo movido na Justiça americana contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro brasileiro é alvo de uma ação por suposta violação à soberania americana. O processo é movido pela Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. A informação é do jornal Folha de S.Paulo. Moraes não se posicionou sobre o caso. O Estadão contatou o ministro via assessoria de imprensa do STF.

Segundo as empresas autoras da ação conjunta, Moraes violou a legislação americana ao ordenar à Rumble a suspensão da conta do blogueiro Allan dos Santos, investigado pelo STF por propagar desinformação e foragido da Justiça brasileira.

A Trump Media se aliou à Rumble na ação, que tramita em um Tribunal de Justiça federal sediado na cidade de Tampa, localizada na Flórida. Os advogados da empresa ligada a Trump alegam que a restrição no Brasil das operações da Rumble também a prejudica, pois a plataforma de vídeos fornece à Trump Media serviços de manutenção da rede social Truth Social.

O jornal nova-iorquino interpreta a ação como "um esforço surpreendente" do presidente americano em prol de um aliado com uma trajetória política similar. "O processo parece representar um esforço surpreendente de Trump para resgatar um colega que, assim como ele, é um líder de direita indiciado por haver tentado reverter sua derrota eleitoral", disse o jornal.

A reportagem relembra que, em entrevista concedida ao próprio New York Times em 16 de janeiro, Jair Bolsonaro disse contar com esforços de Donald Trump para evitar a prisão e poder disputar a eleição presidencial de 2026. Nessa entrevista, o ex-presidente brasileiro também clamou para os donos de big techs Mark Zuckerberg e Elon Musk.

O New York Times é um dos jornais da mídia internacional que está repercutindo a denúncia de Jair Bolsonaro ao STF pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A reportagem do NYT sobre a denúncia de Bolsonaro relembra que o ex-presidente brasileiro tentou "minar a confiança do País no sistema eleitoral" com o objetivo de reverter o resultado das urnas.

De acordo com o jornal, a denúncia do ex-presidente brasileiro é um "contraste marcante" em relação à trajetória de Donald Trump após deixar o poder, em 2021. "Enquanto a Suprema Corte dos EUA decidiu que Trump estava amplamente imune a processos por suas ações como presidente, a Suprema Corte do Brasil agiu agressivamente contra Bolsonaro e seu movimento de direita", avaliou.

Bolsonaro foi denunciado ao STF por cinco crimes, entre os quais abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As penas máximas dos cinco delitos, somadas, podem levar o ex-chefe do Executivo a ser condenado a mais de 43 anos de reclusão.

Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro rebateu chamou a denúncia de "inepta", "precária" e "incoerente". Os advogados do ex-presidente alegam que o parecer do Ministério Público Federal é baseado em uma delação "fantasiosa" do tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. A delação teve o sigilo derrubado por Moraes na manhã desta terça-feira, 19.