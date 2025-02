'Magrinho' e de longo alcance, novo avião pode mudar o mapa aéreo do mundo

Um novo Airbus, o A321XLR (sigla para "Extra Long Range"), poderá redesenhar os mapas aéreos internacionais graças à capacidade de voar mais longe do que qualquer outro avião comercial de corredor único —por onde passam os carrinhos de alimentação, passageiros e tripulantes— no mundo.

Normalmente, voos muito longos só são feitos por aeronaves bem maiores, com dois corredores separando as fileiras de passageiros.

Até onde vai o novo XLR?

O primeiro avião foi entregue à companhia Iberia ainda em 2024. Seu primeiro voo comercial, ou seja, com passageiros foi feito em 6 de novembro. Poucos dias depois, em 14 de novembro, ele encarou seu primeiro voo de longa distância, entre Madri, na Espanha, e Boston, nos EUA — com sucesso.

A aeronave é capaz de percorrer distâncias de 8.700 km ou realizar 11 horas de voo sem parar para escalas. O feito é inédito para aviões mais "magrinhos" —geralmente estes percursos transatlânticos são realizados por modelos mais robustos de dois corredores, como o Airbus A330 e o Boeing 787.

A Aer Lingus anunciou que lançará seu primeiro voo sem escala entre Dublin, na Irlanda, e Nashville, nos EUA, em abril. O percurso será realizado pela nova aeronave, que deve consumir 30% menos combustível que o A321neo, de 2017, até então o avião de corredor único que podia ir mais longe no mercado.

A aérea irlandesa já tem dois A321XLR e pretende incorporar outras quatro aeronaves até o fim de 2025, segundo a rede americana CNN. Outras companhias seguem a tendência, com a Airbus atualmente trabalhando para suprir mais de 500 pedidos pelo modelo, de acordo com a empresa de dados de aviação Cirium.

Air Canada, American Airlines, Qantas Airways e United Airlines estão na fila de espera. A expectativa é que a australiana faça seu voo inaugural com a aeronave também em abril.

O A321XLR da Aer Lingus, uma das primeiras companhias a voar com a nova aeronave da Airbus Imagem: Divulgação/Airbus

Aviões de um único corredor que fazem rotas através do Atlântico Norte não são novidades. O Boeing 757 já realizava rotas entre América do Norte e Europa há décadas. Mas o novo Airbus deve expandir os limites e até substituir o 757 para algumas rotas consagradas de aéreas.

A United deverá chegar em 10 a 12 novos destinos no leste europeu e norte da África partindo de Newark (Nova Jérsei, nos EUA) e Dulles (Washington D.C.) com o novo modelo. O CEO da companhia, Scott Kirby, anunciou a novidade no podcast The Air Show em junho.

É possível que outras cidades que já apareceram em planos da companhia para expansão sejam alcançadas com o novo Airbus. Entre as possibilidades estão Bilbao, na Espanha, e Nuuk, na Groenlândia. A United receberá o primeiro de seus 50 XLR no início de 2026.

American Airlines vai expandir seu alcance na Europa. A previsão é de que sejam criadas novas rotas na Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Alemanha e na Escandinávia a partir da chegada do primeiro avião, no fim de 2025. Inicialmente, ele realizará voos entre Nova York e Los Angeles ou São Francisco.

Companhias podem expandir número de voos em rotas já existentes com o XLR. Trajetos realizados apenas uma vez por dia ou algumas vezes por semana podem se tornar mais frequentes na alta temporada, com o novo avião suplementando a oferta de assentos com custos menores.

Autoridades impuseram limitações ao novo avião

Seu alcance depende de agências regulatórias. Na Europa, as autoridades exigiram modificações de segurança que deixaram o avião mais pesado e reduziram o alcance do XLR de 8.690 km para 8.370 km, ainda de acordo com a CNN.

A diferença significa sair de Nova York e chegar apenas à Europa Ocidental, mas não a todo o continente. Por isso, a Frontier Airlines cancelou seu pedido do avião em agosto, citando preocupações com a performance. No entanto, outras empresas não desanimaram com a mudança de planos.

Conforto deve ser similar ao das grandes aeronaves. A American Airlines tem pretensões de introduzir uma nova classe executiva e uma econômica premium no modelo que será inaugurado em sua frota no fim do ano, já que o avião é espaçoso e poderá comportar até 240 assentos.

Com o espaço extra, aérea americana pretende incluir 20 "Flagship Suites" (suítes com portas e assentos amplos em que se pode deitar) na porção dianteira do novo Airbus. Além disso, ele deverá receber 12 assentos amplos de econômica premium no meio e uma versão atualizada da classe econômica na sua traseira.

A Aer Lingus e a Iberia também incluíram assentos do tipo "cama" em suas classes executivas. A expectativa é oferecer uma experiência mais luxuosa e confortável, similar à de uma aeronave grande, neste modelo mais compacto e leve.