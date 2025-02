Nikola, fabricante de caminhões a hidrogênio, pede falência e entra em processo de liquidação

A Nikola, fabricante de caminhões movidos a hidrogênio que chegou a ter um valor de mercado semelhante ao da Ford, entrou com pedido de falência nesta quarta-feira, 19, em um tribunal de Wilmington, Delaware, com planos de encerrar suas atividades. A empresa pretende realizar um leilão supervisionado pelo tribunal para vender seus ativos.

Com esse pedido, a Nikola se junta a outras empresas de veículos de zero emissões que enfrentaram dificuldades recentemente, após rivais da Tesla também terem falido. Muitas dessas empresas jovens do setor de veículos elétricos foram impactadas pela queda na demanda, aumento nos custos e por um cenário político instável, agravado pela chegada de um possível segundo governo de Donald Trump, que colocou em risco os investimentos planejados para carros de zero emissões.

A companhia explicou que trabalhou por meses com seus consultores financeiros e jurídicos em busca de uma forma de manter suas operações, antes de decidir que um processo estruturado de venda seria a melhor alternativa para maximizar o valor de seus ativos.

A Nikola entrou com o pedido de falência com cerca de US$ 47 milhões em caixa e anunciou que continuará oferecendo suporte e serviços para os caminhões em operação até o final de março. A empresa alertou que seus acionistas podem sofrer uma perda total de seus investimentos. Além disso, a Nikola entra com o pedido devendo US$ 97,7 milhões em notas conversíveis e obrigações de arrendamento, além de outras dívidas comerciais que precisam ser pagas antes que os acionistas possam receber qualquer valor.