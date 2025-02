Nervosismo cresce na capital da República Democrática do Congo enquanto rebeldes avançam no leste

Por Ange Kasongo e Sonia Rolley

KINSHASA (Reuters) - Enquanto rebeldes apoiados por Ruanda passeavam pelas ruas da segunda maior cidade do leste da República Democrática do Congo, o gabinete do presidente Felix Tshisekedi alegava que o local ainda estava sob controle do seu Exército e de “valentes” forças aliadas.

Foi a mais recente atitude chocante do líder de 61 anos que alimentou uma sensação de preocupação e pânico na capital Kinshasa, a 1.600 quilômetros de distância, onde alguns moradores estão tentando mudar suas famílias para o exterior em meio a conversas abertas sobre um possível golpe de Estado.

“Nunca houve qualquer questão de combates em Bukavu. Ficou claro para todas as pessoas no local que os ruandeses e seus auxiliares entrariam”, disse um general do Exército, que expressou perplexidade com uma declaração divulgada pelo gabinete do presidente no último domingo.

Tshisekedi, acrescentou, “não tem as fontes certas”.

O nervosismo é visível nas ruas de Kinshasa, com o Exército oferecendo pouca resistência contra o avanço do grupo rebelde M23 e moradores questionando se Tshisekedi compreende o risco que isso representa.

Embaixadas começaram a usar veículos blindados para chegar ao aeroporto e estão enviando alguns funcionários para Brazzaville, capital da República do Congo, no outro lado do Rio Congo.

Três autoridades governamentais de Kinshasa disseram à Reuters que estão organizando as saídas de suas famílias do país.

