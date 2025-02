Mudança na política comercial e de imigração pode ter potencial risco inflacionário, diz Fed

Na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes do banco central avaliaram que os "riscos para o alcance das metas de emprego e inflação estão aproximadamente em equilíbrio". No entanto, eles observaram que "a inflação permaneceu um tanto elevada", acima da meta de 2% do Fed, e destacaram que "mudanças na política comercial e de imigração são vistas como riscos potenciais para a inflação".

Os dirigentes também afirmaram que levarão em conta os efeitos econômicos de potenciais políticas do governo americano, como as que envolvem acordos comerciais, de imigração e regulatórios, ao tomar decisões futuras sobre a política monetária.

Além disso, poucos dirigentes notaram que "a taxa dos Fed funds pode não estar muito acima do nível neutro", sugerindo que o impacto restritivo da política monetária atual pode ser menor do que o esperado.

O Fed pontuou que mantém uma política monetária "restritiva" e reforçou que novas decisões dependerão da evolução dos dados econômicos, especialmente em relação ao progresso da inflação em direção à meta de 2%.