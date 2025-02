Movimentação de contêineres cresce 10% em janeiro, aponta TCP

São Paulo, 19 - A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, movimentou em janeiro 134.615 TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés), 10% mais em comparação a janeiro de 2024. O volume corresponde a 871 mil toneladas de cargas somando o fluxo de embarques e desembarques. "O crescimento foi impulsionado por um aumento expressivo nas importações do segmento automotivo e de veículo (19%), e do segmento de eletrônicos e metalmecânica (59%), que desembarcaram 57 mil toneladas e 39 mil toneladas, respectivamente", disse em nota. As exportações representaram 65% de todo o volume de cargas cheias movimentadas, totalizando 564 mil toneladas. "O protagonismo foi para os embarques de carnes e congelados, com 245 mil toneladas embarcadas, seguido pelo segmento de madeira, que correspondeu a 104 mil toneladas."