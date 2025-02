Moraes notifica denunciados e tira sigilo da delação de Mauro Cid

O ministro do STF Alexandre de Moraes notificou hoje (19) a defesa de todos os denunciados ontem (18) por tentativa de golpe de Estado, e tirou o sigilo do conteúdo da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Ministro relator dos casos relacionados aos atos golpistas deu 15 dias para os advogados dos envolvidos se manifestarem. O movimento é burocrático, e acontece em todos os processos após o recebimento da denúncia.

Moraes também tirou o sigilo da delação do ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid. Os documentos digitalizados somam mais de mil páginas.

Não há mais necessidade de manutenção do sigilo, escreveu Moraes. Segundo ele, "devendo ser garantido aos denunciados e aos seus advogados total e amplo acesso a todos os termos da colaboração premiada". "A manutenção geral do excepcional sigilo da colaboração premiada não mais se justifica na preservação ao interesse público, pois não é mais necessária, nem para preservar os direitos assegurados ao colaborador, nem para garantir o êxito das investigações", disse.

Delação do tenente-coronel foi um dos pontos-chave para investigação sobre trama golpista. A denúncia apresentada ontem pela PGR se baseia no relatório da investigação da Polícia Federal, concluído em novembro passado, que apresentou documentos e trocas de mensagens que fundamentam as acusações.

Bolsonaro e mais 33 foram denunciados

É a primeira denúncia contra um ex-presidente da República por tentativa de atacar o Estado democrático de Direito. A acusação, inédita, teve como base o inquérito que investigou o ex-presidente e seus principais auxiliares, como os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno, ambos generais da reserva do Exército. Bolsonaro é acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 2022.

PGR apresentou ao todo 5 denúncias contra 34 investigados. Objetivo, segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi otimizar o andamento dos processos. Bolsonaro foi denunciado junto com os ex-ministros Braga Neto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (GSI). Além deles, também foram denunciados o ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.

Depoimentos dos comandantes. Os ex-comandantes do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos Baptista Júnior, também depuseram à PF afirmando que Bolsonaro tratou sobre a minuta golpista com eles. Os dois, porém, teriam recusado a proposta. Além disso, a investigação recuperou uma reunião entre Bolsonaro e o general Estevam Theóphilo, em 28 de novembro de 2022, na qual o general teria aceitado a proposta golpista do então presidente. Na época, Theóphilo comandava o Coter, o Comando de Operações Terrestres.

Veja a lista dos denunciados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Alexandre Rodrigues Ramagem

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Ângelo Martins Denicoli

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Bernardo Romão Correa Netto

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

Cleverson Ney Magalhães

Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira

Fabrício Moreira De Bastos

Filipe Garcia Martins Pereira

Fernando De Sousa Oliveira

Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme Marques De Almeida

Hélio Ferreira Lima

Jair Messias Bolsonaro

Marcelo Araújo Bormevet

Marcelo Costa Câmara

Márcio Nunes De Resende Júnior

Mário Fernandes

Marília Ferreira De Alencar

Mauro César Barbosa Cid

Nilton Diniz Rodrigues

Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho

Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

Rafael Martins De Oliveira

Reginaldo Vieira De Abreu

Rodrigo Bezerra De Azevedo

Ronald Ferreira De Araújo Júnior

Sérgio Ricardo Cavaliere De Medeiros

Silvinei Vasques

Walter Souza Braga Netto

Wladimir Matos Soares

O que acontece agora?

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, dá 15 dias para advogados dos denunciados apresentarem defesa e eventuais contestações. Se houver contestações, ministro dá prazo de 5 dias para PGR fazer os esclarecimentos;

Concluído esse processo, relator analisa a acusação e libera para julgamento. Não há prazo para que isso aconteça;

Quando a denúncia for liberada para julgamento, será analisada pelos ministros da 1ª Turma do STF. Ela é composta por Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes;

Ministros decidem se transformam denunciados em réus ou não: se sim, começa uma ação penal;

Nessa ação, há coleta de novas provas, depoimentos de testemunhas e apresentação das defesas. Ao final, ministros julgam se condenam ou absolvem os envolvidos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado por cinco crimes, com pena máxima de 46 anos de prisão. São eles: