Moraes derruba sigilo da delação de Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou nesta quarta-feira, 19, o sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A decisão ocorre um dia após a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de 33 aliados no inquérito do golpe. O acordo de colaboração de Mauro Cid subsidiou o trabalho de investigação da Polícia Federal em inquéritos sensíveis contra Bolsonaro, inclusive na apuração sobre o plano golpista.