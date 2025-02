É Carnaval: 8 looks plus size para cair na folia a partir de R$ 40

O Carnaval já começou em vários pontos do país, com bloquinhos nas ruas que antecipam a folia. Para quem ainda não escolheu a fantasia que irá vestir, o Guia de Compras UOL separou uma lista com seis ideias, que incluem tamanhos plus size. Body dourado, saia de tule e fantasias estão entre os itens da nossa seleção.

É bom citar que alguns dos produtos são internacionais e objetos de declaração de importação (sujeitos a impostos estaduais e federais). Confira as ideias e se inspire para se divertir.

Body sem bojo e com forro;

Diversas opções de conjuntos para escolher;

Tecido confortável e com acabamento metálico.

Disponível nas cores dourado, rosa e prata;

Também conta com forro no busto.

À venda nas cores prata, pink, azul e dourado;

Feito de tecido com secagem rápida.

Disponível em vermelho e roxo;

É feita de poliéster.

À venda na cor vermelha, com detalhes em branco e preto;

Feita de seda.

Disponível em outros tamanhos;

Com elástico na cintura e forro em cetim.

