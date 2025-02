Ministro do Comércio da China expressa insatisfação sobre tarifas a novo secretário dos EUA

PEQUIM (Reuters) - O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, expressou forte insatisfação com as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses em uma carta enviada ao novo secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, informou o ministério nesta quarta-feira.

Wang enviou a carta a Lutnick nesta quarta-feira para parabenizá-lo por sua confirmação no cargo, segundo o ministério.

"A decisão dos EUA de impor tarifas unilateralmente prejudicou a cooperação econômica e comercial normal entre a China e os EUA", disse Wang na carta.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas no início de fevereiro, afirmando que Pequim precisa conter o fluxo de fentanil para seu país.

Vários governos dos EUA têm insistido para que a China reprima as remessas de um precursor químico necessário para produzir a droga. Pequim, que tem ignorado o uso de opioides como um problema dos EUA, respondeu com tarifas retaliatórias e entrou com uma disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra Washington.

Em sua carta, Wang disse que a China está disposta a trabalhar com os EUA para "fortalecer o diálogo, administrar as diferenças, promover a cooperação" e espera criar um "ambiente político justo e previsível" para que as comunidades empresariais dos dois países cooperem.

"A China espera resolver suas respectivas preocupações por meio de diálogo e consultas iguais", disse ele.

