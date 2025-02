Minério de ferro amplia ganhos em Dalian com expectativas de melhora na demanda da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ampliaram ganhos na Bolsa de Dalian pela segunda sessão nesta quarta-feira, apoiados por expectativas de melhora da demanda e menos chegadas de cargas, o que levaria a uma forte desestocagem nos principais portos da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,48%, a 820,50 iuanes (US$112,66) a tonelada.

O contrato de referência de março do minério de ferro na Bolsa de Cingapura ficou praticamente estável, a US$106,70 a tonelada.

Analistas da Jinrui Futures previram uma queda acentuada das chegadas de minério de ferro dos quatro maiores produtores do mundo em portos chineses na segunda quinzena de fevereiro em relação à semana anterior, atingindo o menor valor desde 2019, resultando em grande desestocagem nos portos.

"É a temporada tradicionalmente fraca para embarques de minério de ferro, enquanto a recuperação da produção doméstica é limitada, sugerindo que a oferta permanecerá em nível relativamente baixo", disseram analistas da Huatai Futures em nota.

Os embarques de minério de ferro da Austrália tiveram forte queda nas últimas duas semanas devido a ciclones tropicais.

A demanda por minério, no entanto, deverá ser sustentada pelo reabastecimento das siderúrgicas, que provavelmente serão motivadas a aumentar a produção visando lucros, acrescentaram os analistas da Huatai.

Apostas crescentes de estímulo econômico da China para o setor imobiliário, que ainda enfrenta dificuldades, também deram algum suporte aos preços.

No entanto, incertezas persistentes sobre as novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, reduziram os ganhos.

"A produção de aço deverá permanecer fraca em meio aos crescentes desafios das tarifas comerciais", disseram os analistas do ANZ.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)