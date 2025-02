Menino de 2 anos morre após ser esquecido em carro de dona de creche em GO

Do UOL, em São Paulo

Um menino de 2 anos morreu nesta terça-feira (18) após ser esquecido e ficar trancado por quatro horas em um carro com os vidros fechados da dona de uma creche em Nerópolis (GO), região metropolitana de Goiânia. Ela também era responsável pelo transporte da criança até o berçário.

O que aconteceu

Dona de creche esqueceu o menino no banco traseiro do veículo, preso a uma cadeirinha. Em depoimento à Polícia Civil, Flaviane Lima disse que buscou a criança em casa e a levou até a creche, onde iria receber três novas crianças. E, por isso, disse ter esquecido o menino no carro. O UOL não localizou a defesa dela.

Flaviane retornou ao local após quatro horas, quando disse ter percebido que havia esquecido a criança no local. Em seguida, contou ter acionado o Corpo de Bombeiros. O menino então foi levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde foi constatada a morte.

Dona de creche foi presa por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela foi encaminhada ao Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.

O menino será enterrado nesta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Nerópolis (GO), onde morava. "Você estará para sempre em nossos corações", escreveu a mãe em seu perfil no Instagram.