Membros do Fed avaliam estratégias para compra de Treasuries e reduzir balanço patrimonial

Na ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes da autoridade monetária dos Estados Unidos discutiram "estratégias alternativas sobre compras de ativos do Tesouro" no mercado secundário, como parte do plano de implementação da política de redução do balanço patrimonial. O objetivo é alinhar a composição de vencimentos da carteira de títulos do Fed com a estrutura da dívida pública dos EUA.

O documento destacou que "pagamentos de principal de títulos lastreados em hipotecas (MBS) poderiam ser direcionados a compras de ativos do Tesouro" no mercado secundário. Essa estratégia visa "implementar a política de redução do balanço patrimonial", conforme estabelecido nos Princípios e Planos do Fed para diminuir o tamanho de seu balanço.

Além disso, os dirigentes da autoridade monetária mencionaram que a "discussão sobre estratégias para o balanço patrimonial citou alguns cenários". Esses cenários estão relacionados à forma como o Fed pode ajustar sua carteira de títulos do Tesouro no mercado secundário, conforme avança no processo de redução do tamanho de seu balanço.

A ata do Fed, no entanto, não detalhou os cenários específicos, mas reforçou que o objetivo é alinhar a composição de vencimentos dos títulos da carteira do BC norte-americano com a estrutura da dívida pública americana, garantindo que a redução do balanço ocorra de forma ordenada e sem causar disrupções nos mercados financeiros.