Como agia Mainha do Crime, suspeita de ligação com morte de ciclista em SP

Suspeita de ligação com o assassinato de um ciclista nas imediações do Parque do Povo, zona oeste de São Paulo, a mulher que ficou conhecida como "Mainha do Crime" financiava as ações da quadrilha de falsos entregadores e ainda comprava celulares roubados pelo grupo.

O que aconteceu

Material apreendido em "QG do crime" na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. A Polícia Civil encontrou nesta terça-feira (18) três armas, munições, um colete à prova de balas, capacetes, mochilas de entrega e celulares roubados em dois barracos ligados a Suedna Barbosa Carneiro, 41.

Marinha do Crime é suspeita de fornecer para a quadrilha as armas usadas nos crimes. Grupo de ao menos sete criminosos saía de Paraisópolis para cometer assaltos em bairros nobres de São Paulo, ainda segundo a Polícia Civil.

Ela foi presa em flagrante por receptação. O material apreendido será submetido a uma perícia, que irá verificar se as armas encontradas no local foram usadas em outros crimes.

Ela [mainha do crime] fornecia armas e capacetes para os membros da quadrilha e ainda comprava os celulares roubados. Por isso, era muito importante nessa cadeia criminosa. Essa quadrilha é formada por criminosos com capacidade de pilotar motos em alta velocidade e com destreza para usar armas de fogo.

Marcel Druziani, delegado do 11º DP (Santo Amaro)

Investigada por morte de delegado

Josenildo Belarmino, delegado da Polícia Civil de São Paulo, foi morto a tiros na zona sul da capital paulista Imagem: Reprodução/Redes sociais; e obtido pelo UOL

Suedna é suspeita de envolvimento em assassinato de delegado. Ela foi detida em uma operação para cumprir mandados de prisão contra três suspeitos de ligação na morte de Josenildo Belarmino, 32, morto a tiros em uma tentativa de assalto no dia 14 de janeiro em Santo Amaro, zona sul da capital paulista.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens, que mostram o assassino de moto usando uma mochila de entregador, auxiliaram nas investigações da Polícia Civil.

Mainha do Crime já tem condenações anteriores por receptação e porte ilegal de arma de fogo, segundo a polícia. O UOL entrou em contato com a advogada que a representou em um caso anterior, e aguarda um posicionamento.