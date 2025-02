Liverpool sofre para empatar com o Aston Villa na Premier League

Mohamed Salah, com um gol e uma assistência, foi fundamental para que o líder Liverpool arrancasse um ponto no empate em 2 a 2 com o Aston Villa nesta quarta-feira (19), fora de casa, pela Premier League.

O atacante egípcio abriu o placar com 29 minutos de jogo e deu o passe para Trent Alexander-Arnold (61') selar o empate final, enquanto o Villa marcou com Youri Tielemans (38') e Ollie Watkins (45'+3).

O jogo corresponde à 29ª rodada do campeonato inglês, programada para meados de março, mas foi antecipado porque o Liverpool vai disputar a final da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle no dia 16 de março.

"Olhando para o jogo, criamos mais chances e fizemos o que tínhamos que fazer. A única coisa que não ajudou foi o resultado", lamentou o técnico do Liverpool, Arne Slot.

"Fico um pouco decepcionado, mas lutamos muito, eles tornaram tudo muito difícil. Tivemos chances de vencer, talvez tenhamos assumido riscos no final. Conseguimos um ponto e seguimos em frente", resumiu o capitão dos 'Reds', Virgil Van Dijk, em declarações à TNT Sports.

O empate no Villa Park deixa o Liverpool com 61 pontos, com oito de vantagem sobre o Arsenal (2º), que agora tem um jogo a menos em relação ao líder.

Por sua vez, o Aston Villa fica na nona posição, a cinco pontos do Manchester City (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

"Um empate é um resultado justo, ambos os times tiveram mais chances de marcar", resumiu o técnico do Villa, Unai Emery.

--- Jogo antecipado pela 29ª rodada do Campeonato Inglês:

- Quarta-feira:

Aston Villa - Liverpool 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 61 26 18 7 1 62 26 36

2. Arsenal 53 25 15 8 2 51 22 29

3. Nottingham 47 25 14 5 6 41 29 12

4. Manchester City 44 25 13 5 7 52 35 17

5. Bournemouth 43 25 12 7 6 44 29 15

6. Chelsea 43 25 12 7 6 47 34 13

7. Newcastle 41 25 12 5 8 42 33 9

8. Fulham 39 25 10 9 6 38 33 5

9. Aston Villa 39 26 10 9 7 37 40 -3

10. Brighton 37 25 9 10 6 38 38 0

11. Brentford 34 25 10 4 11 43 42 1

12. Tottenham 30 25 9 3 13 49 37 12

13. Crystal Palace 30 25 7 9 9 29 32 -3

14. Everton 30 25 7 9 9 27 31 -4

15. Manchester United 29 25 8 5 12 28 35 -7

16. West Ham 27 25 7 6 12 29 47 -18

17. Wolverhampton 19 25 5 4 16 35 54 -19

18. Ipswich Town 17 25 3 8 14 23 50 -27

19. Leicester 17 25 4 5 16 25 55 -30

20. Southampton 9 25 2 3 20 19 57 -38

bur/dr/iga/cb/aam

© Agence France-Presse