Jornalista britânica é dada como desaparecida em SP desde 8 de fevereiro

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento da jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 32 anos. Ela entrou em contato com uma amiga no Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro, informando que estava na capital paulista, mas desde então não deu mais notícias.

O que aconteceu

Jornalista desapareceu após informar a uma amiga no Rio de Janeiro que estava em São Paulo. A amiga, que mora no Rio, relatou à polícia que não pôde ajudá-la com hospedagem e, dias depois, foi informada do sumiço pela família de Charlotte.

O caso foi registrado inicialmente na Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista) do Rio, mas encaminhado a São Paulo. A polícia entende que a investigação precisa ficar a cargo dos investigadores da última cidade de onde ela deu notícias.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que realiza diligências para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos Secretaria da Segurança Pública de São Paulo

A família de Charlotte, que vive no Reino Unido, forneceu à polícia detalhes do voo da jornalista para o Brasil e uma foto de seu passaporte para auxiliar nas investigações. A amiga carioca que registrou o desaparecimento afirmou que Charlotte conhecia bem o Brasil e falava português fluentemente.

A polícia ainda não tem informações sobre onde Charlotte estava hospedada antes de desaparecer. O caso ganhou repercussão internacional e já foi noticiado por veículos britânicos.

Quem é Charlotte Alice Peet?

Charlotte é jornalista freelancer e já colaborou com veículos como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent. Ela morou no Brasil em 2020, quando trabalhou como repórter no Rio Times, e retornou ao país em novembro de 2024.

Segundo a Acie (Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil), Charlotte chegou ao Brasil há dez dias. A entidade emitiu uma nota manifestando preocupação com o desaparecimento e pedindo que as autoridades intensifiquem as buscas.