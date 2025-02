Japão apresenta novo plano climático com foco na retomada da energia nuclear, 14 anos após Fukushima

Sob pressão de organizações internacionais de proteção ambiental, o Japão apresentou na terça-feira (18) um novo plano climático a longo prazo. O país se empenha em reduzir as suas emissões de gás natural em 60% até 2035, em comparação com 2013, e em 73% até 2040. Para atingir os seus novos compromissos, o país foca na sua produção nuclear, 14 anos após o acidente da usina de Fukushima. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, visitou a central nuclear danificada, nesta quarta-feira (19).

Com informações de Frédéric Charles, correspondente da RFI em Tóquio, e agências

As novas metas climáticas do Japão estão alinhadas com as do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 1,5 graus Celsius em comparação com o período pré-industrial. Porém, a quarta maior economia do mundo ainda luta para garantir a sua transição energética.

O Japão é o país onde foi assinado o Protocolo de Kyoto sobre a redução das emissões de gases de efeito de estufa, o primeiro compromisso da ONU sobre alterações climáticas, em 1997. Desde então, o Japão, como a maioria dos demais signatários, nunca cumpriu os seus compromissos e é hoje acusado de ter a matriz energética mais poluente entre os países do G7. Os novos objetivos visam reduzir as emissões em 73% até 2040, em comparação com 2013.

Desde o acidente nuclear de Fukushima, em março de 2011, e o encerramento de seus reatores, o Japão adquiriu um número impressionante de centrais elétricas a carvão para a sua produção de eletricidade. Em 2023, 70% das suas necessidades de energia foram cobertas por centrais termoelétricas.

Todos os dias, o Japão importa mais de 400 milhões de dólares em petróleo, gás e carvão.

Para implementar o seu novo plano climático, o país aposta, acima de tudo, na energia nuclear. E ela que fornecerá mais de 20% da produção de eletricidade do país até 2040, contra 5,6% em 2022.

AIEA visita Fukushima

Nesta quarta-feira, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, visitou a danificada central nuclear japonesa de Fukushima. O argentino foi supervisionar os trabalhos de descontaminação do solo.

A AIEA monitora o trabalho do Japão para desativar a central de Fukushima, destruída pelo tsunami de 2011, desencadeado após um terremoto, e que deixou 18.000 mortos. Trata-se do acidente nuclear mais grave desde o de Chernobyl, em abril de 1986. Na época, o Japão se comprometeu a "reduzir sua dependência da energia nuclear dentro do possível".

O retorno à energia nuclear acontece em meio ao processo de desativação de Fukushima, o que deve levar décadas e exige a retirada de 880 toneladas de escombros radioativos dos reatores.

"Em um momento em que o Japão empreende um retorno gradual da energia nuclear à sua matriz energética, é importante que isso seja feito com total segurança e com a confiança da sociedade", disse Grossi, após uma reunião com o ministro japonês das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya.

Quase 13 milhões de metros cúbicos de solo e 300.000 metros cúbicos de resíduos da incineração de matéria orgânica foram removidos da região para evitar a radiação e foram armazenados.

As autoridades japonesas planejam reciclar cerca de 75% do solo contaminado - aquele com baixo nível de radioatividade - usando-o, se for seguro, para estruturas de engenharia civil, como aterros de estradas e trilhos de trem. O material que não puder ser reciclado deverá ser descartado até 2045. "Em termos de calendário, que foi estabelecido por lei para 2045, acreditamos que não é algo irreal. Pode ser feito", declarou Grossi à imprensa.

A AIEA publicou um relatório sobre a reciclagem e a descontaminação do solo no local em setembro. O texto afirma que a abordagem do Japão é coerente com as normas de segurança da ONU.

Nesta quarta-feira, especialistas da AIEA e de países vizinhos, como China e Coreia do Sul, também coletaram amostras de água do mar e peixes de Fukushima.