Israel acusa cinco reservistas por suposto abuso de prisioneiro

JERUSALÉM (Reuters) - O promotor militar israelense apresentou acusações contra cinco reservistas, alegando graves abusos e ferimentos em um prisioneiro palestino na prisão de Sde Teiman, incluindo costelas quebradas, um pulmão perfurado e reto rasgado, disseram os militares nesta quarta-feira.

As acusações são a mais recente etapa de um caso envolvendo um prisioneiro capturado de uma unidade de elite do grupo militante Hamas, que trouxe à tona alegações de graves abusos contra prisioneiros em Sde Teiman, uma instalação de detenção militar no sul de Israel.

O suposto incidente ocorreu em 5 de julho de 2024, enquanto os cinco reservistas estavam servindo na prisão no deserto de Negev.

De acordo com a acusação, os soldados cometeram abuso durante uma revista da vítima, na qual ela foi algemada nas mãos e nos tornozelos e vendada.

"(Eles) são acusados de agirem contra o detento com violência severa, inclusive esfaqueando as nádegas do detento com um objeto pontiagudo, que penetrou próximo ao reto do detento", disseram os militares em um comunicado.

Segundo a acusação, as provas do caso são extensas e incluem documentação médica e imagens de câmeras de segurança.

O caso provocou um debate acirrado quando surgiu no ano passado, com manifestantes civis invadindo o complexo de Side Teiman e outro local enquanto os investigadores interrogavam os soldados.

(Reportagem de James Mackenzie)