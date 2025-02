Investidores reduzem apostas de cortes de juros pelo BC britânico após dados de inflação

LONDRES (Reuters) - Investidores reduziam suas apostas sobre o ritmo dos cortes na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra após um dado de inflação mais forte do que o esperado nesta quarta-feira, um dia depois que os números de crescimento salarial também sugeriram pressões persistentes de preços na economia.

Os contratos futuros da taxa de juros estavam precificando cerca de 52 pontos-base de reduções até dezembro - o equivalente a pouco mais de dois cortes de 25 pontos-base.

Isso se compara a mais de 60 pontos-base de cortes precificados no início desta semana.

Os rendimentos dos títulos do governo britânico subiram, com o rendimento do gilt de 10 anos avançando 6 pontos-base no dia e atingindo a máxima de três semanas, a 4,62%.

O UBS disse esperar agora que o Banco da Inglaterra mantenha um ritmo trimestral de cortes de juros em 2025, tendo previsto anteriormente que o banco central britânico cortaria os juros mais rapidamente no segundo semestre do ano.

"Com nossa nova previsão prevendo uma inflação em torno de 3% neste ano, acreditamos que o banco central manterá sua abordagem gradual de afrouxamento", disse Anna Titareva, economista do UBS.

Dados publicados mais cedo mostraram que a inflação britânica atingiu 3,0% em janeiro, o maior nível em dez meses e acima de todas as previsões em pesquisa da Reuters com economistas.

Na terça-feira, números oficiais mostraram um rápido crescimento salarial e outros sinais de força no mercado de trabalho.

Neste mês, o Banco da Inglaterra disse esperar que a inflação ao consumidor atinja um pico de 3,7% neste ano, mas reduziu os custos dos empréstimos em 25 pontos, para 4,5%, afirmando que a desaceleração do mercado de trabalho provavelmente eliminará as pressões de preços no longo prazo.