Início de construções de moradias nos EUA cai em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências unifamiliares nos Estados Unidos caiu com força em janeiro, em meio a interrupções causadas por tempestades de neve e temperaturas congelantes, e a recuperação provavelmente será limitada por custos mais altos decorrentes de tarifas sobre importações e taxas elevadas de hipotecas.

O início de construção de moradias unifamiliares, que representam a maior parte da construção de casas, caiu 8,4% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 993.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira.

Os dados de dezembro foram revisados para cima e mostraram que a construção de casas aumentou para uma taxa de 1,084 milhão de unidades, em comparação com o ritmo relatado anteriormente de 1,050 milhão de unidades.

Tempestades de neve e temperaturas frias atingiram grande parte do país em janeiro, condições que também afetaram as vendas no varejo e o mercado de trabalho no mês passado.

Embora a construção residencial permaneça sustentada por uma escassez de casas usadas à venda, a política comercial protecionista adotada pelo governo do presidente Donald Trump pode tornar difícil para as construtoras iniciarem novos projetos habitacionais.

Em suas primeiras semanas no cargo, Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos importados da China. Uma taxa de 25% sobre as importações do México e do Canadá foi suspensa até março. Este mês, Trump aumentou as tarifas sobre as importações de aço e alumínio para 25% e encarregou sua equipe econômica de formular planos para tarifas recíprocas sobre todos os países que tributam as importações dos EUA.

As taxas de hipoteca e os preços mais altos dos imóveis levaram a um excesso de novas casas, com o estoque em níveis que não eram vistos desde o final de 2007. O excesso de oferta é outro obstáculo para as construtoras.

As licenças para construção futura de moradias unifamiliares permaneceram inalteradas em uma taxa de 996.000 unidades em janeiro.

