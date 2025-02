Índice de ações STOXX 600 tem maior queda diária em 2025 na Europa com ameaças tarifárias

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 teve sua maior queda diária desde o início do ano nesta quarta-feira, com o aumento das expectativas de uma guerra comercial entre países após as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,91%, a 552,10 pontos.

Trump disse que pretende impor tarifas "em torno de 25%" sobre automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos importados pelos EUA.

A China já está em uma guerra comercial com os EUAm, e a Comissão Europeia está investigando se deve aumentar suas cotas livres de tarifas sobre importações de aço em resposta às tarifas de Trump sobre importações de metais básicos de aço e alumínio.

"A União Europeia fará todo o possível para apaziguar Donald Trump. Portanto, eles provavelmente reduzirão algumas das tarifas atuais sobre alguns produtos, como os carros dos EUA", disse Axel Rudolph, analista técnico sênior do IG Group.

As ações do setor automobilístico, que são mais sensíveis a tarifas, caíram 1,5%, enquanto um indicador de volatilidade dos papéis da zona do euro subiu 1,25 ponto, atingindo 17,4 pontos -- o nível mais alto em duas semanas. O setor de serviços públicos, geralmente visto como mais bem posicionado para enfrentar a incerteza econômica, avançou 0,6%.

Comentários mais duros de autoridades do Banco Central Europeu também pesaram sobre o humor do mercado.

O setor de construção e materiais liderou as quedas setoriais, com a Heidelberg Materials e a Holcim combalidas após os rebaixamentos de recomendação da corretora Morgan Stanley.

Ainda assim, o STOXX 600 tem alta de cerca de 8% até agora este ano, conforme investidores capitalizam as avaliações atraentes das ações europeias, permitindo que o índice supere seus pares de Wall Street, com o índice S&P 500 em alta de 4,1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,62%, a 8.712,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,80%, a 22.433,63 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,17%, a 8.110,54 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,53%, a 38.348,16 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,63%, a 12.929,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,19%, a 6.674,71 pontos.