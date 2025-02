Hugo dá pito em deputados que brigaram por causa denúncia de Bolsonaro

Do UOL, em Brasília

A sessão da Câmara desta quarta-feira (19) foi interrompida por bate-boca e gritaria entre deputados da oposição e governistas por causa da denúncia contra Jair Bolsonaro (PL). Irritado, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) deu bronca nos parlamentares.

O que aconteceu

Líder do PT subiu à tribuna para discursar e foi interrompido várias vezes. Cada tentativa de Lindbergh Farias (PT-RJ) em retomar a palavra era seguida de gritos da oposição. Eles eram respondidos por gritos ainda mais altos de deputados da esquerda.

Situação se repetiu durante bastante tempo. À frente da sessão, a deputada Katarina (PSD-PE) tentou controlar o ambiente várias vezes. Não teve sucesso e seus pedidos foram desrespeitados.

A esta altura, plenário da Câmara lembrava um programa de auditório. Grupos disputavam quem gritava mais alto. Deputados da esquerda berravam "sem anistia". Parlamentares da direita bradavam "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".

Batalha de gritos cessou somente com a chegada de Hugo Motta. O presidente da Câmara deu uma bronca nos deputados. Falou que a população sente vergonha de seus representantes quando ocorrem atitudes como a desta quarta-feira à noite.

Aqui não é o jardim de infância, nem muito menos o lugar para espetacularização que denigre a imagem desta casa. Eu não aceitarei este tipo de comportamento Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Denúncia ao Conselho de Ética

Motta avisou que atitudes desrespeitosas terão consequência. Ele declarou que a própria presidência da Câmara vai tomar providências e encaminhar para o Conselho de Ética os casos de agressões entre parlamentares.

Diante da bronca, deputados da esquerda e direta ficaram calados. Motta também afirmou que deputado sem gravata não entrará no plenário e não será aceito ir a comissões de camiseta.

O presidente da Câmara afirmou que a gritaria não "dignificava" o povo. Acrescentou que o plenário não é ringue. Na sequência, ele disse que estava no gabinete e escolheu a delegada Catarina (PSD-PE) para presidir a sessão porque era o dia seguinte á denúncia contra Bolsonaro. Desta forma, os trabalhos seriam conduzidos por uma parlamentar que não é do PT e nem do PL.

Se vossas excelências estão confundindo este presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem. Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Problema antigo

Bate-bocas, agressões verbais e até tapa são problema antigo da Câmara. Último presidente, Arthur Lira (PP-AL) demonstrou várias vezes incômodo com o que chamava de "deputados teatrais". Era uma forma de se referir a parlamentares que brigavam com rivais para subir vídeos nas redes sociais e ganhar likes.

Lira chegou a conversar com parlamentares influentes de cada partido pedindo moderação. Não deu certo. A polarização Lula x Bolsonaro se impôs e várias sessões tiveram provocações nada republicanas.

Motta falou que será mais enérgico que o antecessor. Os parlamentares aplaudiram e subiram até a mesa da presidência da Câmara. Depois disso, os mesmos deputados que se xingaram aos gritos estavam ao lado de Motta acenando positivamente a cabeça para mostrar apoio ao discurso.