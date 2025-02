Hospitalizado devido à uma pneumonia bilateral, papa Francisco respira sem aparelhos

Com os dois pulmões afetados por uma pneumonia, o papa Francisco segue hospitalizado nesta quarta-feira (19), pelo sexto dia consecutivo. No entanto, o Vaticano informou que o sumo pontífice está conseguindo respirar sem a ajuda de aparelhos e passou "uma noite tranquila".

"O papa passou uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã", anunciou o Vaticano em um comunicado publicado em seu canal do Telegram nesta manhã. Já o último boletim médico do hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde Francisco está hospitalizado, é menos otimista. Em nota divulgada na noite de terça-feira (18), a instituição afirma que o quadro clínico do religioso é "complexo", necessitando de "um tratamento suplementar".

O sumo pontífice, de 88 anos, foi submetido a uma tomografia torácica que revelou uma pneumonia bilateral. O jesuíta argentino, que sofre de fragilidade respiratória e que teve o lobo superior do pulmão direito retirado na juventude, contraiu uma "infecção polimicrobiana, num contexto de bronquiectasias e bronquite asmática", reitera o comunicado do hospital Gemelli.

A infecção do tecido pulmonar é potencialmente mortal: uma situação que voltou a suscitar preocupação sobre a saúde do papa. Muitos acreditam que sua saúde é claramente afetada por sua agenda sobrecarregada.

Após a internação de Francisco, a Santa Sé cancelou os compromissos da agenda de Francisco até esta quarta-feira em um primeiro momento, mas na véspera anunciou o cancelamento de sua audiência jubilar deste sábado (22) e informou que ele não presidirá a missa de domingo (23).

Segundo uma fonte do Vaticano, o papa está conseguindo se levantar sem ajuda e tem um coração que "resiste muito bem". Ainda assim, não está excluída a possibilidade de uma assistência respiratória.

Papa workaholic

Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos - entre eles de quadril, dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, operações e infecções respiratórias - Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tinha intenção de reduzir o ritmo de seus compromissos. Os médicos insistem na necessidade que ela reduza suas atividades, mas o sumo pontífice tem dificuldades em acatar a ideia.

A atual hospitalização ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que significa que Francisco deve participar de uma longa lista de eventos. Antes de ser encaminhado ao hospital Agostino Gemelli, na semana passada, o papa pareceu debilitado, com o rosto inchado e a voz entrecortada. Ele delegou em várias ocasiões a seus assistentes a leitura de seus discursos.

O Santo Padre é célebre por sua impetuosidade e insiste em manter o ritmo de trabalho, sem aliviar sua agenda lotada. Em setembro de 2024, ele fez uma viagem de 12 dias por quatro países da Ásia e Oceania, a maior de seu papado em duração e distância. Atualmente, mesmo hospitalizado, ele esteve em contato, por telefone, com a paróquia da Faixa de Gaza.

Rumores nas redes sociais

As preocupações com a saúde de Francisco são agravadas pela divulgação de informações falsas nas redes sociais. Na rede social X, a morte do religioso chegou a ser noticiada em várias línguas.

"É claro que a situação é delicada, mas não percebi nenhuma forma de alarme", afirmou ao jornal italiano Corriere de la Sera o teólogo jesuíta Antonio Spadaro, próximo do sumo pontífice. O papa "tem uma energia vital extraordinária. Não é alguém que se deixa levar, não é um homem resignado", reiterou.

Sinal de que a atmosfera permanece relativamente calma no Vaticano, o cardeal secretário de Estado, Dom Pietro Parolin, considerado o "número 2" da Santa Sé, não interrompeu a sua visita ao Burkina Faso após a notícia da internação de Francisco. Outro cardeal de alto escalão, Michael Czerny, deve viajar ao Líbano nesta quarta-feira.

Para acabar com os boatos, o Vaticano multiplica os comunicados, garantindo que o papa está "de bom humor". Na terça-feira chegou a publicar desenhos feitos por crianças para o religioso, ao mesmo tempo que agradece as preces em prol da melhora de Francisco.

Em frente ao hospital Agostino Gemelli, fiéis se reúnem na espera de notícias e para expressar seu apoio. "Vim rezar pelo Papa para que ele se recupere rapidamente. Envio meus melhores votos a ele", disse Jacqueline Troncoso, uma boliviana residente em Roma.

(Com informações da AFP)