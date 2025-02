Hidratação desde o banho: sabonete corporal da Isdin está com 20% OFF

O verão também exige cuidados para manter a pele hidratada, já que a transpiração pode contribuir para que ela fique mais ressecada. Com a promessa de ajudar a combater o problema, o Guia de Compras UOL encontrou o sabonete líquido corporal Ureadin Bath Gel, da Isdin. Ele está com desconto de 20% nesta quarta-feira (19).

Segundo os nossos testes, o produto chamou a atenção por ser econômico e por limpar sem agredir. Ele ajuda na hidratação e deixa a pele bem suave, porém não elimina a necessidade de um hidratante após o banho. Confira a seguir mais detalhes da experiência de uso do sabonete.

O que gostamos?

Todo o poder da ureia. O grande diferencial desse produto é a ureia. Essa substância tem a capacidade de reter a água na pele, além de apresentar uma leve ação queratolítica, afinando áreas mais grossas, como calcanhares, joelhos e cotovelos. E ainda melhora a absorção de outros princípios ativos. No caso desse sabonete, ela vem para hidratar, deixando a pele bem suave e com viço saudável.

Limpa de forma mais suave. O produto é um gel que faz uma leve espuma e traz um frescor para o banho. Ele limpa dando uma sensação de carinho na pele, além do cheirinho de limpeza.

O sabonete foi usado nos braços, colo, abdômen, ombros e pernas. O resultado foi uma pele hidratada e lisinha, levemente perfumada com uma fragrância bem suave, quase imperceptível. A sensação de limpeza é ótima e de conforto também, já que não resseca e nem repuxa. E por ter ureia, usar o sabonete nos pés, que são sempre mais grossos e ressecados, pode ser uma boa opção.

Econômico. Dois ou três pumps são suficientes para espalhar o produto no corpo todo. Você nem vai precisar de esponja. É aplicar nas mãos, passar na pele molhada, e já vai dar para ver uma espuma levinha se formar.

O que mudou?

O produto é uma ótima opção para quem não curte a textura escorregadia do sabonete em óleo (mesmo que ele se transforme em espuma leve). No teste, foi possível perceber que o sabonete limpa a pele sem agredir.

A sensação proporcionada é de uma pele purificada, fresca e hidratada, com zero sensação pegajosa. O perfume dele também é bem suave. Esse sabonete pode ser uma alternativa para quem tem preguiça de aplicar hidratante, já que a pele fica razoavelmente hidratada assim que o chuveiro é desligado.

Pontos de atenção

Não elimina a necessidade de aplicar hidratante depois do banho. Mas se você estiver com pressa ou preguiça no dia, ele não deixa a pele com aspecto de ressecada.

É proibido para grávidas. Produtos com mais de 3% de ureia na concentração não são recomendados durante a gravidez. A ureia nessa concentração é perigosa pois penetra nas camadas mais profundas da pele e pode atravessar a placenta, podendo causar danos ao feto e, em casos extremos, acarretar a sua má formação, alerta o dermatologista Daniel Dziabas, de São Paulo.

Pode causar irritação. Por ser um componente muito potente, a ureia pode causar irritações em peles sensíveis ou que tenham sofrido alguma agressão, como excesso de exposição solar.

Se estiver com a pele rachada, melhor evitar. Em peles reativas ou muito sensibilizadas é preciso cuidado, sobretudo em casos onde a pele apresenta lesões ou rachaduras abertas. Isso porque a ureia tem a capacidade de penetrar na pele com maior facilidade e pode causar a sensação de ardência quando em contato com mucosas.

A ureia realmente não é indicada para todo mundo porque pode causar ardência e irritação na pele rachada ou ferida, não sendo recomendada nesses casos. Pessoas com hipersensibilidade ou alergia conhecida e grávidas também não devem usá-la, devido à falta de estudos conclusivos sobre sua segurança durante a gravidez , Fabiana Oliveira Pereira, dermatologista do Centro Médico Pastore, no Rio de Janeiro

Para quem vale a pena

O produto é recomendado para peles secas, propensas à desidratação, mas também pode ser bom para peles oleosas e mistas, porque pode contribuir na retenção da água, mantendo-a sempre hidratada.

"A ureia é realmente um bom agente hidratante para uma infinidade de condições dermatológicas, como xerose (peles secas e extrassecas), dermatite atópica, eczema asteatósico, psoríase, ictioses, dentre outras", afirmou Pereira.

Vantagens da ureia na pele

A ureia é uma substância que proporciona alta hidratação, ou seja, combate e previne problemas de ressecamento, coceira e lesões na pele. Ela é um ativo potente por penetrar com profundidade na camada cutânea da pele, atravessando as células mortas.

Em baixas concentrações, menores que 10%, a ureia funciona como um hidratante umectante, ajudando a atrair umidade para a pele. Já em concentrações mais altas, tem ação queratolítica, ou seja, ajuda a dissolver a queratina, proteína presente na camada mais externa da pele. Isso ajuda a pele a se tornar mais macia e delgada em situações mais espessas do que naturalmente, como nos calcanhares. Fabiana Oliveira Pereira, dermatologista

A profissional analisa que em uma concentração de 5%, como neste sabonete, a ureia atua principalmente como um agente hidratante: "ela ajuda a manter a hidratação da pele enquanto limpa, evitando que a pele fique ressecada após a lavagem".

*Com informações de review realizado por Karina Hollo, publicado em 13/08/2024.

