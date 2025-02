Hamilton testa sua Ferrari: 'Ainda me belisco para acreditar que estou aqui'

O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, deu nesta quarta-feira (19) as primeiras voltas numa pista com o seu novo carro Ferrari (SF-2025) e admitiu estar nas nuvens por ter se juntado à equipe com que sempre sonhou.

"A Ferrari é diferente. Assim que você veste o macacão, você entra nos boxes, coloca o capacete e se senta, você sente uma paixão incrível. Tudo é palpitante. Quando criança eu sonhava em correr pela Ferrari e ainda me belisco para acreditar que realmente estou aqui", disse Hamilton à Sky Italia depois de testar o carro que vai pilotar em 2025.

O astro inglês entrou assim em contato com um carro que certamente poderá conhecer melhor na próxima semana com os testes de pré-temporada no Bahrein.

"O volante e todas as configurações dos interruptores são completamente diferentes. O programa informático é diferente. Tenho que me adaptar a um carro que tem um design totalmente diferente daqueles em que trabalhei no passado. Para conseguir a mesma coisa, a sensação é muito diferente. Mas não me sinto obrigado a mudar significativamente meu estilo de pilotar. Me sinto muito confortável no carro e é o suficiente para progredir, etapa após etapa", destacou.

"Acho que precisei de cerca de seis meses na Mercedes até conseguir minha primeira vitória. Sinceramente, não sei quanto tempo vai demorar aqui, mas farei todo o possível para estar preparado desde a primeira corrida", insistiu.

O Grande Prêmio que abrirá a nova temporada será na Austrália, no fim de semana de 14 a 16 de março.

Hamilton, de 40 anos, que passou os últimos 12 na Mercedes, está confiante de que a Ferrari poderá lhe dar condições de conquistar o oitavo título mundial.

"Já trabalhei com duas equipes campeãs mundiais (McLaren e Mercedes), sei como é uma equipe que vence. A paixão aqui é incomparável e a equipe tem todos os ingredientes necessários para vencer um Mundial", disse ele em sua primeira coletiva de imprensa com o agasalho vermelho.

- "Mentalidade vencedora" -

"Ninguém diz que somos perfeitos em todos os aspectos. Temos que melhorar em tudo, mas nada é deixado ao acaso. Esta equipe tem uma história incrível, então acho que tem essa mentalidade vencedora em seu DNA", afirmou.

A Ferrari não consegue que um de seus pilotos seja campeão mundial desde que o finlandês Kimi Raikkonen conseguiu a façanha em 2007. E não triunfa no Mundial de construtores desde 2008, o que deixa os 'tifosi' com sede de títulos.

Hamilton terá como companheiro o monegasco Charles Leclerc, que continua como titular. O inglês entrou na vaga deixada pelo espanhol Carlos Sainz, que teve que fazer as malas e se transferir para a Williams.

O chefe da Ferrari, o francês Frédéric Vasseur, tentou diminuir a euforia que parece cercar sua equipe para esta nova etapa com Hamilton.

"Todos têm grandes expectativas, com muito entusiasmo e paixão. Com a experiência dos dois primeiros anos, sei que essas expectativas precisam ser acalmadas um pouco", afirmou.

