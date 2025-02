Grupos ambientais entram com ação para bloquear expansão de perfurações offshore de Trump

Por Jack Queen

(Reuters) - Grupos ambientais entraram com uma ação na justiça nesta quarta-feira para impedir que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, permita perfurações de petróleo offshore em amplas faixas do litoral dos Estados Unidos, no que parecem ser as primeiras contestações legais às tentativas dos republicanos de ampliar a produção de combustíveis fósseis.

Um novo processo tenta impedir que Trump revogue uma proibição do ex-presidente Joe Biden de perfurações offshore em certas áreas costeiras, enquanto uma nova ação em um caso do primeiro mandato de Trump buscar restabelecer proibições contra perfurações em 51 milhões de hectares nos oceanos Ártico e Atlântico.

Biden proibiu novos empreendimentos de petróleo e gás ao longo da maior parte do litoral dos EUA antes de Trump chegar ao poder, embora a medida tenha sido considerada majoritariamente simbólica porque não afetava áreas onde as perfurações já estavam em andamento e cobriu principalmente zonas sem perspectivas importantes de empreendimentos.

Trump tentou reverter essa medida em meio a uma onda de decretos poucas horas depois da sua posse, com o objetivo de aumentar a produção já recorde de petróleo e gás do país e desfazer a agenda climática de Biden.

As contestações judiciais desta quarta-feira, apresentadas em um tribunal federal do Alaska, são as primeiras contra as políticas ambientais de Trump, segundo os grupos que as moveram.

“Derrotamos Trump na primeira vez que ele tentou reverter proteções e sacrificar mais das nossas águas ao setor do petróleo. Estamos levando esse abuso da lei aos tribunais novamente”, disse Steve Mashuda, do grupo ativista Earthjustice, em um comunicado.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido por comentários nesta quarta-feira.