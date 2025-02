Grupo invade viatura e mata suspeito de assassinar criança de 2 anos em PE

Uma multidão invadiu um carro da polícia e linchou o suspeito de matar uma criança de 2 anos em Tabira, no Sertão de Pernambuco, na noite desta terça-feira (18). O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O que aconteceu

Homem foi preso pelo assassinato de um menino de dois anos. Segundo informações da Polícia Militar, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, a corporação identificou e prendeu Antônio Lopes e sua mulher por serem suspeitos de matar uma criança de dois anos no último domingo (16). Os dois foram localizados na zona rural da cidade de Carnaíba.

População invadiu viatura a caminho da delegacia. Já na chegada a Tabira, próximo a delegacia, o carro da polícia foi parado por uma multidão que conseguiu abrir as portas do veículo e retirar o homem.

A outra suspeita está sob custódia. Em nota, a Secretaria de Defesa Social informou que a mulher está detida, porém, por "questões de segurança" não vai fornecer mais informações sobre ela.

Vídeos mostram linchamento. Em filmagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o grupo reunido em volta da viatura e o momento em que eles retiram Antônio do veículo. As agressões também foram filmadas.

A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a corporação informou que "instaurou inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação". Afirmou também que a conduta dos policiais responsáveis pela prisão de Antônio também será avaliada. Por fim, ressaltou que as investigações a respeito da morte do menino continuam.

Morte do menino

Criança deu entrada no hospital com lesões no corpo. Segundo a polícia, o menino foi levado ao hospital no domingo (16), mas não resistiu aos ferimentos.

Caso foi registrado como violência doméstica/familiar. Ainda de acordo com a corporação, as investigações pela delegacia de Tabira continuam.