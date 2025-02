Gerdau tem lucro líquido ajustado de R$ 666 milhões no 4tri24, queda de 9% em um ano

A Gerdau apresentou lucro líquido ajustado de R$ R$ 666 milhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 9% ante o mesmo período de 2023 e de 53,5% sobre o terceiro trimestre. O Ebitda ajustado foi de R$ 2,391 bilhões, alta de 17,2% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Já a receita líquida ficou em R$ 16,822 bilhões, alta de 14,3% na mesma base de comparação.

As vendas de aço somaram 2,719 milhões de toneladas no período, uma alta de 2,4% na comparação com os últimos três meses de 2023.

O resultado do lucro reflete, segundo a companhia, o arrefecimento dos resultados operacionais da empresa, bem como a variação do resultado financeiro.

A empresa explica que o Ebitda ajustado teve queda de 20,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2024, impactado principalmente por menores preços na América do Norte e pela retração de volumes devido à sazonalidade típica do período. A alta na comparação anual foi impulsionada pelo melhor desempenho e eficiência das operações no Brasil.

"Nossa diversificação geográfica e flexibilidade operacional mais uma vez se mostraram capazes de diminuir a volatilidade de resultados em períodos com dinâmicas mais desafiadoras", diz a administração da companhia no release de resultados.

A receita líquida teve queda de 3,2% na comparação trimestral, influenciada pelos menores preços de vendas nas operações de negócio do exterior, além do menor volume de vendas. Na comparação anual, a alta de 14,3% é explicada principalmente pela desvalorização do real frente ao dólar (+17,9%) e pelo aumento de preços em algumas linhas de produtos no Brasil ao longo do segundo semestre de 2024. Ambos os fatores compensaram a queda de preços na América do Norte no mesmo período.

Com base nos resultados do trimestre, a companhia aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,10 por ação, totalizando R$ 203,4 milhões. Em 2024, foram distribuídos aproximadamente R$ 1,7 bilhão em dividendos

A empresa cita que ainda que, para 2025, projetou investir R$ 6 bilhões em Capex, focados na modernização, no aprimoramento de práticas ambientais e na ampliação da presença em aços longos, planos e especiais nas Américas