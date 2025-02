Gerdau tem lucro 9% menor no 4° tri e prevê capex quase estável para 2025

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau apurou lucro líquido ajustado de R$666 milhões no quarto trimestre do ano passado, um recuo de 9% na comparação com o resultado do mesmo período de 2023, esperando investimentos praticamente estáveis em 2025 ante 2024.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$810 milhões para a companhia no trimestre, conforme dados da LSEG.

O Ebitda ajustado da empresa no período somou R$2,39 bilhões nos três meses encerrados em dezembro, crescimento de 17,2% ano a ano, contra expectativa média de analistas de R$2,36 bilhões.

Em relatório de resultados nesta quarta-feira, a Gerdau atribuiu a performance positiva do Ebitda ajustado na comparação anual ao melhor desempenho e eficiência das operações no Brasil.

"Nossa diversificação geográfica e flexibilidade operacional mais uma vez se mostraram capazes de diminuir a volatilidade de resultados em períodos com dinâmicas mais desafiadoras", afirmou a empresa em mensagem que acompanha o balanço.

Mas a Gerdau notou que, apesar disso, os volumes da empresa no mercado interno permaneceram impactados pela excessiva importação de aço no país, mesmo com medidas de defesa comercial implementadas pelo governo brasileiro.

"No lado positivo, nossas exportações se beneficiaram com a desvalorização do real e contribuíram para a diluição dos custos fixos e para a alavancagem operacional do período", acrescentou.

A receita líquida consolidada da Gerdau totalizou R$16,8 bilhões no quarto trimestre, 14,3% superior a um ano antes, com impulso da queda do real frente ao dólar (+17,9%) e pelo aumento de preços em algumas linhas de produtos na operação brasileira ao longo do segundo semestre de 2024.

A empresa também anunciou guidance de investimentos (capex) de R$6 bilhões para 2025, após aporte levemente superior em 2024, de R$6,2 bilhões. Os investimentos estarão focados na modernização, no aprimoramento de práticas ambientais e na ampliação da presença em aços longos, planos e especiais nas Américas, disse a Gerdau no relatório.

Do lado operacional, as vendas de aço da Gerdau subiram 2,4% entre os meses de outubro a dezembro de 2024 em base anual, para 2,7 milhões de toneladas, enquanto a produção de aço bruto avançou 1,1% no mesmo período, para 2,7 milhões de toneladas.

MUDANÇA NOS SEGMENTOS REPORTÁVEIS E PROVENTOS

A empresa, junto a Metalúrgica Gerdau, também informou que passará a reportar os resultados de suas divisões entre: segmento Brasil, segmento América do Norte e segmento América do Sul. As mudanças já estarão contempladas nos resultados do primeiro trimestre, segundo comunicado ao mercado.

Com isso, os resultados do segmento Aços Especiais, que incluem operações de aços especiais no Brasil e nos Estados Unidos, passarão a ser divulgados em conjunto com as demais operações, conforme sua localização geográfica.

O novo formato de divulgação "está alinhado às recentes mudanças no cenário global da indústria do aço, que têm levado a uma regionalização cada vez maior dos mercados, dinâmicas de negócios e moedas locais destas operações", disseram as empresas no comunicado, acrescentando que isso aprimora a apresentação dos resultados da Gerdau em suas principais regiões de atuação, Brasil e América do Norte.

Em paralelo, as companhias também anunciaram a distribuição de dividendos de R$0,05 por ação da Metalúrgica Gerdau e de R$0,10 por ação ou ADRs (American Depositary Receipts) da Gerdau, com pagamento para março deste ano.