Futuros de Wall St têm leve baixa com mercados de olho em tarifas de Trump e ata do Fed

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street tinham leve baixa nesta quarta-feira, com os investidores avaliando as mais recentes ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto aguardam a ata da reunião de janeiro do Federal Reserve.

O presidente dos EUA disse na terça-feira que pretende impor tarifas sobre automóveis "em torno de 25%" e taxas semelhantes sobre as importações de semicondutores e produtos farmacêuticos.

A ata da reunião do Fed - na qual os membros decidiram manter a taxa de juros inalterada e o chair Jerome Powell disse que não há pressa em cortá-la novamente até que os dados de inflação e emprego tornem isso apropriado - será divulgada às 16h (horário de Brasília).

Os investidores procurarão pistas sobre a trajetória dos juros, à luz dos dados mistos sobre preços ao consumidor e ao produtor na semana passada, junto de uma queda acentuada nas vendas no varejo, o que fez com que os rendimentos dos Treasuries caíssem.

"Fique atento a novas discussões sobre o impacto das políticas de Trump e possíveis insights sobre como os membros mudaram suas opiniões em relação ao momento de novos cortes, se houver, em comparação com as previsões de dezembro", disse Karl Steiner, chefe de análise da SEB, em nota.

Atualmente, operadores veem pelo menos um corte de 25 pontos-base nos juros e uma chance de mais de 43% de uma redução adicional até dezembro, de acordo com dados da LSEG.

Desde sua posse, há quatro semanas, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações da China, além das taxas existentes. Ele também anunciou e adiou por um mês as tarifas de 25% sobre produtos de México e Canadá.

O futuro do S&P 500 caía 0,11%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,11%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,11%.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)