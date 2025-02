'Ser gorda socialmente é outra coisa': por que body positivity perdeu força

O movimento body positivity surgiu em 2015 no Instagram como uma crítica ao ideal magro, atlético e musculoso, valorizando corpos de todos os tamanhos, formas e aparências. Mas essa onda de autoaceitação, em especial de corpos gordos, parece ter perdido força na internet, dando lugar a discursos pejorativos e preconceituosos, como indica uma análise de publicações em redes sociais.

O que diz o estudo

Das referências a pessoas com sobrepeso ou obesidade, 54% tiveram conotações negativas, 27% foram neutras e 19%, positivas. O estudo foi feito pela consultoria Ilumeo a pedido da farmacêutica Merck, entre junho e agosto do ano passado, e monitorou conversas no Instagram e Twitter, além de dados do TikTok (veja metodologia abaixo).

Das interações negativas, 46% falam de autoestima e autoimagem negativa, indicando que as pessoas não se sentem mais confortáveis com o próprio corpo. Os dados indicam a retomada do body shaming (vergonha corporal) e a perda de relevância do body positivity.

Os termos mais associados à palavra "gordo" eram nojo (44%), preguiça (36%) e falta de vontade (6%), uma ideia errada sobre obesidade, cujo tratamento não depende apenas de ação individual.

A doença crônica resulta de múltiplos fatores, alguns deles impossíveis de controlar, como:

Genética. Há genes que aumentam a probabilidade de se desenvolver obesidade.

Há genes que aumentam a probabilidade de se desenvolver obesidade. Sedentarismo. Pessoas em vulnerabilidade social têm menos oportunidades para fazer exercícios físicos.

Pessoas em vulnerabilidade social têm menos oportunidades para fazer exercícios físicos. Ambiente obesogênico . De modo geral, há acesso facilitado a alimentos mais calóricos e não saudáveis, também relacionado com as camadas sociais.

. De modo geral, há acesso facilitado a alimentos mais calóricos e não saudáveis, também relacionado com as camadas sociais. Histórico pessoal . Obesidade na infância tende a persistir na vida adulta, e eventos adversos, como abusos e violência, aumentam o risco.

. Obesidade na infância tende a persistir na vida adulta, e eventos adversos, como abusos e violência, aumentam o risco. Gravidez. Nessa fase, o aumento de peso é normal e necessário, mas pode ser o início de um problema se não houver como voltar ao peso de antes da gestação.

Nessa fase, o aumento de peso é normal e necessário, mas pode ser o início de um problema se não houver como voltar ao peso de antes da gestação. Menopausa. Alterações hormonais levam ao acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo, como na cintura.

Alterações hormonais levam ao acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo, como na cintura. Uso de medicamentos. Algumas drogas usadas no tratamento de outras doenças provocam ganho de peso.

Mas a aversão ao corpo gordo é acompanhada de preconceito às formas de tratamento. No estudo, 56% das menções a remédios que tratam obesidade e a quem os usa são negativas. Para os críticos, elas estariam "roubando" no processo de emagrecimento. Um consenso internacional publicado na Nature Medicine em 2020 cita que quem faz bariátrica corre o risco de um preconceito ainda mais forte.

Impacto na saúde mental

O estudo identificou que a imagem de pessoas com obesidade estava relacionada a depressão (20%), ansiedade (16%), vergonha e culpa (10%). Estudos confirmam que o preconceito está ligado a sintomas depressivos, maiores níveis de ansiedade, menor autoestima, isolamento social, estresse e uso de substâncias. De modo paradoxal, expor pessoas ao estigma do peso pode levá-las a comer mais e aumentar comportamentos sedentários.

"Observamos um aumento significativo de conteúdos sobre perda de peso, com celebridades, influenciadores e até pacientes compartilhando suas jornadas de emagrecimento a qualquer custo, muitas vezes desordenadas, sem acompanhamento médico e pouco saudáveis. Essas postagens retratam frequentemente o corpo gordo como um 'passado', no clássico 'antes e depois'", comenta Otávio Freire, sócio e fundador da Ilumeo.

Com esse alerta, as redes sociais tendem a entrar na rota de avaliação dos médicos. "É crucial que, como profissionais de saúde, comecemos a avaliar o consumo digital dos pacientes com sobrepeso e obesidade e seus impactos psicológicos ao atendê-los no consultório, para que as recomendações sejam individualizadas e realmente eficazes", diz Maria Augusta Bernardini, diretora médica da Merck para Brasil e América Latina.

Fim ou continuidade?

Embora se fale da volta da magreza, a nutricionista e pesquisadora Pabyle Flauzino diz que "não se pode voltar a algo que nunca se foi". Doutoranda em saúde coletiva na UECE (Universidade Estadual do Ceará), ela estuda o estigma do peso e diz que o Ocidente nunca valorizou o corpo gordo.

"Nossa relação com a gordura é tão disfuncional que porque uma mulher tem gordura na barriga e nos quadris, o que é perfeitamente normal se considerarmos a fisiologia humana e a anatomia do sexo feminino, a gente caiu no conto de que ela é gorda", disse no seu podcast Nutri Desconstruída.

Ela conta que quem encabeçou o movimento body positivity foram pessoas gordas, mas não aquelas que estavam no extremo. "Foram as mulheres magras, quase sendo confundidas com gordas. Não eram pessoas que passavam pela experiência que é ser gorda socialmente."

O advento de tratamentos revolucionários para tratar diabetes e obesidade, como Ozempic e Mounjaro, e outros como o Contrave, também encorajou a divulgação do método por pessoas que não têm indicação para uso. Assim, houve banalização dos medicamentos nas redes. "Não é que a magreza voltou, é que o corpo magro, valorizado, desceu algumas escalas e agora está mais magro", diz Flauzino.

Metodologia do estudo

A metodologia do social listening consiste em monitorar o que as pessoas comentam, curtem e compartilham espontaneamente nas redes sociais Instagram, X e Facebook. Por meio de uma plataforma chamada Brandwatch, a Merck, em conjunto com a Ilumeo, definiu 230 palavras-chave com base em literatura científica, agrupadas em categorias como estigmas, fome emocional e dicas milagrosas, para acompanhar, ao longo de três meses, o comportamento dos usuários das redes sobre esses termos.

Ao longo desse processo, avaliamos os conteúdos pela valência, quantidade e efeitos potenciais nos usuários. Esse monitoramento cobriu mais de 270 milhões de interações (posts, curtidas e compartilhamentos). O monitoramento também identificou "bolhas de comportamento", os quais são grupos semânticos das palavras-chave, ou seja, cinco palavras citadas concomitantemente, antes ou depois do termo principal.