Fed pode demorar para tomar próxima decisão sobre juros, diz vice-chair

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse nesta quarta-feira que o banco central dos Estados Unidos tem tempo para avaliar seu próximo movimento de política monetária, citando a economia robusta e a inflação ainda acima da meta.

"O desempenho da economia dos EUA tem sido bastante forte em geral", disse Jefferson em um discurso para a Vassar College. Ele afirmou que o mercado de trabalho está em "uma posição sólida" e observou que a inflação caiu um pouco, embora permaneça elevada em relação à meta de 2% do banco central norte-americano.

Jefferson disse que o progresso "instável" de volta à meta é provável após os cortes de 1 ponto percentual nos juros no ano passado. "Acredito que, com uma economia forte e um mercado de trabalho sólido, podemos avaliar com calma os dados que estão chegando para fazer quaisquer ajustes adicionais em nossa taxa básica", afirmou.

Ele disse que considera a política monetária atual "restritiva", com a taxa básica, a principal alavanca do Fed para influenciar a economia, definida entre 4,25% e 4,5%.

Jefferson fez seus comentários após o Fed divulgar a ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) em janeiro, na qual autoridades mantiveram os juros inalterados. Formuladores de política monetária têm hesitado em fornecer orientações sobre as perspectivas para os juros, enquanto a inflação permanece alta e ainda há uma incerteza considerável sobre a agenda econômica do presidente norte-americano, Donald Trump.