Austrália sacrifica 90 golfinhos gigantes após resgate em praia fracassar

Do UOL, em São Paulo

Mais de 150 golfinhos gigantes, também conhecidos como falsas-orcas, ficaram encalhados em uma praia da Tasmânia, na Austrália.

O que aconteceu

Animais apareceram em uma praia de surfistas perto do rio Arthur, na parte nordeste da ilha. Equipes de resgate foram enviadas ao local para tentar devolvê-las ao mar nesta quarta-feira (19), mas não tiveram sucesso.

Dos 157 golfinhos encalhados, quase 70 morreram na areia. Os outros animais estão em uma "situação complexa", já que o mar agitado impede que elas sejam devolvidas à água e o isolamento da praia dificulta o envio de equipamentos especiais para o resgate, afirmaram as autoridades locais.

Os outros 90 animais que sobreviveram e continuam no local passarão por eutanásia. "Quanto mais tempo eles passam fora da água, mais eles sofrem. Todas as opções alternativas não foram bem sucedidas", afirmou a bióloga marinha Kris Carlyon à agência de notícias Associated Press.

Autoridades estudam o que fazer com as carcaças dos animais quando eles foram mortos. O local onde os mamíferos estão encalhados é considerado sagrado para o povo arborígene e as autoridades consideram não interferir nos corpos, "deixando que a natureza faça o seu trabalho".

Encalhamentos são comuns na costa oeste da Tasmânia. Em 2020, 470 baleias-piloto ficaram presas no porto de Macquaire e em 2022 outras 230 também encalharam no mesmo local.

Casos do tipo não aconteciam com golfinhos gigantes há 50 anos. "A espécie tem laços sociais muito fortes. É possível que um indivíduo tenha ficado doente ou desorientado e os outros tenham seguido ele", afirmou a bióloga.

Falsas-orcas são as maiores representantes da espécie dos golfinhos. Apesar do nome, os animais não são baleias, e sim golfinhos. Eles podem chegar aos seis metros de comprimento e pesar até 1,5 tonelada.