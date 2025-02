Explosões danificaram três navios-tanque no Mediterrâneo no último mês, dizem fontes

ATENAS (Reuters) - Explosões danificaram três navios petroleiros no Mar Mediterrâneo no último mês em incidentes separados e sem causas conhecidas, disseram fontes do setor de segurança e de transporte marítimo nesta quarta-feira.

Esses são os primeiros episódios envolvendo danos causados por explosões a embarcações não militares na região central do Mediterrâneo em décadas.

No sábado, um dos estrondos causou um buraco de um metro abaixo da linha d'água no casco do petroleiro grego Seajewel, no porto Savona-Vado, no norte da Itália, disse uma das fontes de transporte marítimo. Outra explosão ocorreu 20 minutos depois no mesmo navio, sem causar mais danos.

Promotores italianos abriram uma investigação sobre o incidente.

A operadora da embarcação, a Thenamaris, sediada em Atenas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Outra embarcação da empresa, o petroleiro Seacharm, também foi danificada por uma explosão no porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo, no final de janeiro, disseram duas fontes.

Um terceiro incidente danificou um navio-tanque de produtos químicos com bandeira da Libéria, o Grace Ferrum, na Líbia, em fevereiro, disseram três fontes. Uma delas acrescentou que o navio precisou de uma operação de resgate.

Dados de rastreamento de navios da LSEG indicam que a embarcação estava na costa da Líbia com o status "sem comando" nesta quarta-feira. A operadora cipriota Cymare não estava disponível para comentar o assunto imediatamente.

Todas as três embarcações fizeram escala em portos russos recentemente, segundo fontes e dados de rastreamento.

Autoridades do setor de transporte marítimo disseram na quarta-feira que havia uma preocupação crescente com os incidentes.

