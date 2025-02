O papa Francisco, que está hospitalizado com pneumonia, se encontra "estável" e os exames de sangue mostram uma "leve melhora", informou o Vaticano nesta quarta-feira (19).

"O quadro clínico do Santo Padre é estável. As análises de sangue, examinadas pelo pessoal médico, mostram uma leve melhora, em particular os indicadores" de inflamação, declarou o Vaticano em um comunicado.

