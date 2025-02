Exames de sangue do papa Francisco mostram 'ligeira melhora, diz o Vaticano

Em novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 19, o Vaticano informou que exames de sangue do papa Francisco, 88 anos, mostraram "ligeira melhora".

"A condição clínica do Santo Padre é estável. Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma ligeira melhora, particularmente nos índices inflamatórios", diz o comunicado do Vaticano.

Segundo o Vaticano, após o café da manhã, Francisco leu alguns jornais e depois foi trabalhar com seus colaboradores mais próximos. Antes do almoço, ele recebeu a eucaristia e, à tarde, teve um encontro com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, com quem passou 20 minutos.

O papa Francisco permanece internado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma. Na terça-feira, após realização de exames, ele foi diagnosticado com pneumonia bilateral. Ainda de acordo com o Vaticano, ele continua apresentando um "quadro clínico complexo" que requer tratamento médico adicional.

O pontífice foi internado na sexta-feira, 14, após uma semana de bronquite. Conforme a agência de notícias italiana Ansa, ele chegou ao Gemelli sem muito fôlego devido à dificuldade respiratória ligada a um excesso de muco, e um tratamento "caseiro" para bronquite não havia dado os resultados esperados.

Na segunda-feira, 17, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa apresentava uma "infecção respiratória polimicrobiana". Após a internação, a Santa Sé inicialmente cancelou sua agenda até quarta-feira, mas na terça-feira anunciou o cancelamento da audiência jubilar no sábado, 23, e especificou que o papa também não presidiria a missa no domingo, 23.

Saúde fragilizada

O papa tem enfrentado problemas de saúde há muito tempo, incluindo episódios prolongados de bronquite. Durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, no último domingo, 9, o pontífice pediu para um assistente ler o discurso por conta de dificuldades respiratórias.

Ele usa um andador ou bengala para se mover. Em janeiro, sofreu uma queda em sua casa e machucou o braço direito. Na ocasião, teve de imobilizar o braço por precaução.

Antes disso, o papa já havia aparecido com um hematoma após bater o queixo em sua mesinha de cabeceira. Eventualmente, ele também tem utilizado cadeira de rodas para se movimentar.