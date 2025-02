Equador pedirá a "países aliados" o envio de forças especiais para enfrentar o narcotráfico

O governo do Equador anunciou nesta quarta-feira (19) que solicitará a "países aliados" o envio de "forças especiais" para reforçar sua guerra contra as facções do narcotráfico, cuja violenta disputa pelo poder mantém a população em constante medo.

Sem revelar quais nações farão parte da aliança, o Executivo indicou em um comunicado que "propõe, de maneira temporária e no contexto da guerra declarada contra o narcoterrorismo, a incorporação de forças especiais de países aliados para apoiar e potencializar as ações das Forças Armadas e da Polícia Nacional" na luta contra as máfias.

