Vídeo de famosos contra antissemitismo de Kanye West foi feito por IA

O vídeo em que celebridades judias aparecem com uma camisa contra o rapper Kanye West foi feito por Inteligência Artificial.

Posts nas redes sociais compartilham o conteúdo como se fosse verdadeiro.

O que diz o post

Um vídeo de artistas com uma camisa escrito "Kanye", uma estrela de Davi e um dedo do meio é compartilhado nas redes com a seguinte legenda: "Celebridades da comunidade judaica americana responderam de forma contundente ao rapper Kanye West".

O vídeo usa imagens manipuladas de famosos judeus como Scarlet Johansson, David Schwimmer, Woody Allen, Jerry Seinfeld, Paul Simon, Art Garfunkel, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black, Mila Kunis, Lenny Kravitz, Drake, Mark Zuckerberg, Lisa Kudrow, Natalie Portman, Adam Levine e Adam Sandler. O conteúdo termina com uma mensagem em inglês chamando o leitor para se juntar na luta contra o antissemitismo.

Por que é falso

Conteúdo é IA. Por meio de uma busca reversa da imagem no Google, é possível identificar reportagens de veículos jornalísticos dos EUA que indicam que o conteúdo é fabricado. Uma delas é uma matéria da CBS News que conta como o vídeo feito por IA com imagens de celebridades se tornou viral nas redes. Veja abaixo:

Vídeo foi checado nos Estados Unidos. Também é possível encontrar uma checagem do Snopes, site de verificação de fatos dos EUA (leia aqui, em inglês).

Scarlett Johansson se pronunciou. A atriz que teve sua imagem usada no vídeo fabricado condenou o "uso indevido da IA, independente de qual seja a mensagem" (leia aqui, em inglês). Johansson disse que é uma mulher judia e que não tolera antissemitismo ou discurso de ódio de qualquer tipo, e chamou atenção para os riscos do uso de IA para multiplicar discursos de ódio. "Devemos denunciar o uso indevido de IA, não importa qual seja a mensagem, ou corremos o risco de perder o controle da realidade", disse.

Atriz pediu legislação sobre o tema. Scarlett Johansson fez um apelo ao governo dos EUA pedindo que leis que limitem o uso da Inteligência Artificial tenham prioridade máxima.

Ninguém consentiu com o conteúdo. O criador do vídeo foi identificado pelo The Times of Israel (aqui, em inglês) como Ori Bejerano, um empresário israelense que se descreve nas redes sociais como um especialista em IA generativa (aqui). Segundo o jornal, nenhum dos famosos consentiu previamente em participar do vídeo.

Antissemitismo de Kanye West. Recentemente, o cantor fez uma série de posts nas redes sociais em que diz que é nazista e exaltou Hitler. Ele chegou a ter a conta no X suspensa por causa disso. Além disso, Kanye West também vende camisas com suásticas e defende o uso do símbolo nazista. Durante o Super Bowl, o cantor fez um anúncio em canais de TV norte-americanos e passou a vender as camisas com o símbolo nazista em sua loja virtual.

